Ocho emprendimientos ya iniciaron gestiones para desembarcar en el "nuevo Alem"

Ocho emprendimientos comerciales ya comenzaron a tramitar gestiones con la Municipalidad para desembarcar en Alem, a tan solo una semana de que el Concejo Deliberante aprobara el nuevo régimen de habilitaciones que promueve la llegada de cervecerías y otros rubros y recupera la nocturnidad para el tradicional sector de Mar del Plata.

El dato sobre los pedidos de habilitaciones que se recepcionaron en el último tiempo se lo confirmaron a 0223 desde el Gobierno de Guillermo Montenegro, donde hay fuerte expectativa por lograr que la renovada cara de la emblemática calle ya pueda ver algunos primeros indicios en el transcurso de esta temporada.

Y para no retrasar ninguna gestión, este viernes el intendente firmó el decreto y promulgó la ordenanza impulsada por la concejala de la Unión Cívica Radical (UCR), Cristina Coria, por lo que desde el punto de vista administrativo a partir de esta fecha ya se pueden iniciar expedientes en el marco del flamante régimen.

Desde ahora, en Alem pueden funcionar parrillas, restaurantes, cervecerías, cafeterías, bares, pizzerías y hasta minutas, con la posibilidad de extender su horario de trabajo hasta las dos o tres de la mañana.

"Ya hay un gran movimiento a partir de la sanción de la ordenanza pero yo creo que uno de los primeros movimientos no se va a notar tanto con la cantidad de locales nuevos sino con la adecuación de las habilitaciones que ya estaban vigentes", dijo Coria, ante la consulta de este medio.

Es que la edil recordó que el régimen, naturalmente, no solo es aplicable para aquellos emprendimientos que quieran llegar a Alem sino para todos aquellos que ya están funcionando hace años. "Los que hoy tienen, quizás, un rubro un tanto restringido ahora van a poder ampliarse a cualquiera de los rubros que están permitidos y eso no solo da un marco legal correcto sino que permite trabajar con mayor tranquilidad", ponderó la referente del radicalismo.

Un empresario del sector que tiene una reconocida cafetería sobre Formosa compartió la mirada de la concejala y mostró grandes expectativas por el nuevo impulso que se le da a Alem, en la búsqueda por consolidarlo como otro corredor gastronómico similar a lo que fue el éxito de la calle Olavarría.

"En mi caso, no podía vender cerveza. A mí no me interesa tener un bar pero sí darle la posibilidad a los clientes que puedan elegir una bebida de estas características si tienen ganas. Yo creo que estos cambios van a ser muy bien bienvenidos y van a traer buenos resultados", resumió el hombre, en diálogo con 0223.

El proyecto de la UCR que recibió la aprobación unánime del Concejo hace una semana planteó una modificación a lo que estaba establecido en las ordenanzas 20.397 del año 2011 y la 21.040 del 2012, con las cuales se puso fin al funcionamiento de la nocturnidad. Al ser presentada en mayo de este año, la iniciativa generó algún resquemor en vecinos del lugar pero pronto contó con el apoyo masivo del empresariado gastronómico.

Durante el tratamiento en el recinto, los concejales de las distintas fuerzas también le encomendaron a la gestión de Montenegro que, a través de la Subsecretaría de Inspección General y la Secretaría de Seguridad, implemente "todas las acciones destinadas al estricto cumplimiento de las ordenanzas y la no generación de molestias a los vecinos por parte de los responsables de las distintas actividades comerciales".