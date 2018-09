Piden de manera "urgente" la reapertura total del ex sanatorio Emhsa

Ante cada reclamo vinculado a la salud pública, suele verse a un jubilado que en soledad sostiene una pancarta pidiendo por la “urgente” reapertura total del ex sanatorio Emhsa: se llama Roberto Vega y este viernes concurrió a una mesa de trabajo en el Concejo Deliberante.

La jornada fue suspendida imprevistamente pero Roberto brindó a 0223 algunos argumentos de porqué es necesario el funcionamiento al 100% del sanatorio, que en la actualidad sólo funcionan los consultorios pero no el sector de internación y de mayor complejidad, que podría descolapsar la atención médica de unos 120.000 personas de la tercera edad que residen en Mar del Plata.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-8-21-8-10-0-las-obras-del-exemhsa-terminarian-en-septiembre-y-antes-de-fin-de-ano-habra-60-nuevas-camas-de-internacion

“Venimos a hablar sobre la reapertura total del sanatorio. Se están haciendo buenos trabajos y lo he recorrido pero lamentablemente necesitamos ese espacio completo con urgencia. Todos los días se nos va un jubilado por no ser atendido”, se lamentó Vega, en diálogo con este medio digital.

Según el hombre la reapertura de los quirófanos y del sector de internación de mayor complejidad “parece que va a tardar bastante” y en tal sentido pidió mayor celeridad ante esta difícil situación.

Consultado acerca si para los jubilados genera polémica el cambio de nombre que el macrismo realizó, sustituyendo el de Eva Duarte por el de Bernardo Houssay, dijo : “Por mí le pueden poner NN, que me da lo mismo”, dijo risueñamente Vega, explicando que debido a sus protestas “he recibido tantos insultos gratuitos que no me lo merezco”.

En relación al Pami, el hombre consideró que la obra social de los jubilados y pensionados “no está bien, porque nosotros somos como los bebés: necesitamos la atención ahora, no dentro de 90 días. A veces no tienen de un lado al otro pero lamentablemente no llegamos”, concluyó.