"La Tolerancia Cero no sirve de nada si no es acompañada con prevención y controles"

Luego de que el intendente Carlos Fernando Arroyo decidiera implementar por decreto el régimen de "tolerancia cero" de alcohol para los conductores de Mar del Plata, Verónica Borelli, la mamá de Lucía Bernaola, la adolescente que murió tras ser atropellada en junio de 2017 en Alberti y la costa, respaldó la medida pero advirtió que "no sirve de nada si no es acompañada con prevención y controles".

“Esta decisión corresponde a la preocupación que nos genera la gran cantidad de accidentes de tránsito que hay en la ciudad, los cuales en su mayoría son a causa del alcohol. No quiero más muertos. Debemos entender que el alcohol al volante mata”, explicó este martes el intendente Arroyo al poner en funcionamiento la medida.

Consultada sobre esta situación, la mamá de Lucía Bernaola destacó la decisión del intendente de sumar a Mar del Plata y Batán a la iniciativa que ya se implementó en las provincias de Córdoba; Salta; La Rioja y también las ciudades como Neuquén y Posadas.

"Hace un tiempo hablé por teléfono con Arroyo y me dijo que se iba a meter de lleno con el tema la tolerancia cero. Por eso cuando hoy me enteré del decreto me dio una alegría enorme", reconoció Borelli.

Pese a elogiar la iniciativa del intendente, la mujer señaló: "Mar del Plata está prendida fuego en el tema tránsito. Los controles que se realizan no sirven porque la gente sabe dónde están ubicados y los esquiva".

En este sentido, Borelli consideró que "la tolerancia cero es una buena medida implementada por el intendente pero no sirve de nada si no es acompañada con prevención y controles de tránsito rigurosos".