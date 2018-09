La segunda fecha del Clausura, a puro gol

Las Toritas del Centenario superaron 4-0 a La Fraternidad, por la segunda fecha del Torneo Clausura de categoría Sub 15 A organizado por la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires. Con la victoria, el combinado barrial se recuperó de la caída inicial contra San José y le puso un freno a la ilusión del rival, que había debutado con un buen triunfo contra Aldosivi. Alba Chávez hizo dos goles y completaron Milagros Buresta y Milena Corona. Mirá los resultados en todas las categorías.

Dos golpes en el inicio del partido y otros dos en el cierre fueron los justificativos que encontraron las dirigidas por Marcos Moreira para la victoria. A los 4 minutos anotó Chávez, empujando la pelota debajo del arco luego de una buena jugada individual de Corona. Y un minuto más, tras un córner, Buresta saltó sola en el punto del penal y tocó al gol ante la floja respuesta defensiva. La Fraternidad sintió el cimbronazo, pero de a poco fue tomando impulso, comandado por el buen manejo de la volante Wanda Ferrari y la explosión en ataque de Sasha Muñoz, quien a los 19 casi mete el descuento pero su remate se fue por encima del travesaño.

En el complemento, hasta los 15´ pasó poco. Las Toritas, cómodas con los dos goles de ventaja, se defendieron bien ante un rival que fue a buscar el descuento pero no tuvo claridad ni precisión. Además, con el desequilibrio de Chávez, cualquier contra del equipo barrial parecía ser gol. La delantera de la Selección Sub 14 de AFFEBA en 2017, pasando la mitad del segmento final, arrancó en tres cuartos de cancha, aguantó la marca y con un derechazo bajo y cruzado puso el 3-0. Tres minutos más tarde, controló en el borde del área y de aire sacó un remate potente y bien direccionado que se estrelló en el palo izquierdo del arco de Abigail Quinteros, de buenas respuestas más allá de los goles recibidos. A los 24', Corona puso el cuarto con una buena definición 4-0, a los 25´, Ferrari combinó con Valentina García en una buena jugada que no pudo terminar en gol, pero La Fraternidad mostró que quería y merecía el descuento. En la última, no obstante, casi sufre el quinto gol cuando Chávez cedió para Nerea Córdoba, quien perdió el duelo con Quinteros.

Síntesis

Las Toritas (4): Valentina Muar; Iris Urbistondo, Valentina García y Milagros Buresta; Maia Córdoba y Nerea Córdoba; Alba Chávez y Milena Corona. DT: Marcos Moreira.

Ingresaron: Brenda Fresco y Johana Casado.

La Fraternidad (0): Abigail Quinteros; Belén Abrego, Ailén Barbini y Nadia González; Wanda Ferrari, Iara Posadas y Fátima Alvarengo; Sasha Muñóz. DT: Cristian González.

Ingresaron: Brenda Delgado y Evelin Niz.

Goles: PT 4' Chávez (LT) y 5' Buresta (LT); ST 15' Chávez (LT) y 24' Corona (LT).

Árbitro: Mario Domeneghini.

Cancha: Boca.