Regresa un ícono de los 90: la histórica marca que vestía a la Selección y vuelve a la Argentina antes del Mundial

La mítica marca Reebok sacudió el mercado deportivo al confirmar su regreso oficial a la fabricación de botines de fútbol tras 16 años de ausencia. La firma, que fue un pilar estético de los años 90, busca recuperar su trono frente a gigantes como Adidas y Nike con un modelo revolucionario. El delantero de la Juventus Dusan Vlahovic fue elegido como el embajador global para liderar esta nueva era que promete invadir las canchas. La vuelta generó un fuerte impacto emocional en los fanáticos que asocian el logo con la época dorada del deporte.

El componente nostálgico es total, ya que muchos recuerdan las icónicas camisetas que la empresa diseñó para la Selección Argentina entre 1999 y 2001. Durante décadas, leyendas de la talla de Ryan Giggs, Thierry Henry e Iker Casillas fueron las caras visibles de sus botines profesionales en Europa. Tras ser adquirida por el grupo Authentic Brands Group, la compañía decidió que el fútbol volverá a ser el corazón de su estrategia. El nuevo modelo denominado "Sidewinder" presenta un diseño moderno que fusiona tecnología de alto rendimiento con el estilo clásico de la marca.

Reebok solo tiene tiendas de calzado convencional en el país.

Cuál es la estrategia de relanzamiento de Reebok

La estrategia de relanzamiento no es casual y apunta directamente a capturar a una nueva generación de deportistas sin descuidar al público veterano. Vlahovic ya fue visto utilizando los prototipos en los entrenamientos, generando un misterio que alimentó las redes sociales durante semanas. El contrato multianual asegura que la marca tendrá una presencia masiva en la próxima temporada europea y en las competiciones internacionales más importantes. El objetivo es claro: reconstruir una identidad que estaba arraigada en la gloria de los estadios más famosos del mundo.

Para la Argentina -donde ya se comercializan el resto de sus productos-, este desembarco específico representa el regreso de un símbolo que marcó una transición estética fundamental en el fútbol local y regional. Con patrocinios que ya asoman en clubes de Brasil y Colombia, el retorno al calzado técnico es el paso final para completar su ecosistema deportivo. Los especialistas aseguran que la combinación de materiales sintéticos livianos y detalles dorados posicionará al nuevo calzado como un objeto de deseo inmediato.