Tragedia en la escuela: defendió a su hermana del bullying y la mataron de un botellazo en la cabeza

Defendió a su hermana del bullying y la mataron de un botellazo en la cabeza.

La muerte de una nena de 12 años conmociona a la comunidad de Los Ángeles. Se trata de Khimberly Zavaleta Chuquipa, una menor que falleció el 25 de febrero del 2026 después de permanecer una semana en estado crítico por haber sido golpeada en la cabeza con una botella en el interior de su escuela. En las últimas horas, detuvieron por el caso a una adolescente, que será imputada por homicidio.

Según la investigación, el brutal hecho ocurrió cuando Khimberly intervino en una situación de acoso que involucraba a su hermana mayor. La nena la defendió en medio de una agresión entre estudiantes, pero en ese mismo contexto otra persona le arrojó una botella que impactó de lleno sobre su cabeza.

Tras el golpe, Khimberly comenzó a sufrir dolores intensos de manera inmediata. Los padres la llevaron al hospital, donde inicialmente le indicaron medicación para el dolor y la enviaron a su casa con la recomendación de volver si los síntomas empeoraban. Días después su cuadro se agravó: sufrió convulsiones y una hemorragia cerebral que derivó en un paro cardíaco.

La menor fue reanimada y trasladada de urgencia al UCLA Children’s Hospital, donde fue sometida a una cirugía. A pesar de los esfuerzos, murió en la madrugada del 25 de febrero. Su fallecimiento desató un profundo dolor y marcó el inicio de una investigación más exhaustiva sobre lo ocurrido tanto en la escuela como en la atención médica recibida.

En los últimos días la causa avanzó con la detención de una menor acusada de homicidio, aunque la familia sostiene que hubo más estudiantes involucrados. Además, en marzo presentaron una denuncia contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, al que acusan de no haber actuado a tiempo pese a los antecedentes de bullying.