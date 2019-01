José Moscuzza (h): "Descender le hizo bien a Aldosivi"

Aldosivi finalizó un 2018 tal vez insuperable en su historia. Se consagró por primera vez campeón de un torneo argentino -la B Nacional-, eso le permitió ascender a primera división rápidamente tras el descenso de 2017, y a falta de 10 fechas para finalizar la Superliga, viene realizando una campaña que lo acerca a la permanencia. A la vez, anunció la compra de terrenos para construir su estadio, profundizó su trabajo en divisiones inferiores, continuó dotando de infraestructura a su predio deportivo de Punta Mogotes y se propuso una apertura social para acercarse a cada rincón de la ciudad. De todo esto y mucho más, José Marcelo Moscuzza dialogó en extenso con 0223. El vicepresidente 1° del "Tiburón", hijo de José Américo -presidente-, dejó atrás su habitual perfil bajo y se brindó a una rica entrevista donde habló de todo.

"Josecito", como lo conocen al directivo hijo del pope mayor, ocupa un rol fundamental en la estructura de Aldosivi desde hace casi 9 años, sostenida por la histórica empresa de pesca de su familia. Hoy, con mayor intensidad, ya que su padre participa de las decisiones y es factor clave, pero se alejó del desgastante oficio de dirigente. "La realidad es que mi viejo está grande, es un hombre de 71 años, no puede estar en el día a día del club, tenemos una empresa también que gracias a ella podemos darnos el lujo de manejar el club. Nos dividimos las tareas, yo estoy en el día a día, él está al tanto de todo, se mete y opina. Es el presidente y lo será hasta el día que quiera. En las cosas importantes nos juntamos, debatimos y tratamos que la decisión sea lo mejor para el club", sostuvo. Y reconoció las diferencias que se dan en el debate: "Muchas veces él piensa distinto a mí por una cuestión generacional. Los dos queremos lo mejor para el club, él a veces de una forma y yo de otra. Por ahí tenemos nuestros choques, pero discutimos bien. Como lo hacemos con la empresa, lógicamente. Pero en el fútbol hay un poco de pasión en el medio y a veces se extralimitan las discusiones", expresa y sonríe.

El ascenso y el presente en la Superliga: "Descender le hizo bien a Aldosivi"

El hecho más resonante para Aldosivi sucedió el pasado 4 de mayo en cancha de Arsenal. Allí, Aldosivi se impuso 3 a 1 sobre Almagro en la final desempate por el primer ascenso a la Superliga. El mejor recuerdo para el joven directivo: "No fue fácil. Fue un esfuerzo de todos. Siempre digo que si no están las cuatro patas apuntando hacia el mismo lado, es muy difícil lograr algo. Acá, tanto socios, hinchas, dirigentes, técnico, jugadores y empleados del club tiramos para el mismo lado y tuvo sus frutos en salir campeones”, manifestó.

-¿Considerás que fue una apuesta arriesgada el ascenso, al contratar muchos jugadores grandes en la etapa final de sus carreras? Los obligaba a estar en la pelea sí o sí...

-Sí, fue una apuesta brava. Traer jugadores por mucho dinero no te asegura nada. A priori se supone que tendrían que rendir más que jugadores menos experimentados. O te aseguran el manejo del grupo, que es importante. Pero salió bien, volvimos muy rápido. Rosario Central con todo su poderío tardó dos años en volver, o River recién logró su ascenso en el final.

-¿Se buscó una solución más rápida que pensada? Decir ´apostemos a estos tipos que saben jugar cosas importantes´...

-Sí, todo consensuado con el técnico que en su momento era Walter (Perazzo). Queríamos volver ya. Al día siguiente de descender hicimos el duelo, ´muchachos hay que volver lo más rápido posible´. Por eso quisimos traer a lo mejor, dentro de las posibilidades. A veces no es sólo el dinero, sino que el jugador quiere estar en su ciudad, o los representantes no arruinen las operaciones. Salió bien. Sufrimos. Fue un parto, no vamos a negarlo. Pero tuvo un final feliz que lo merecíamos desde lo deportivo.

-En un momento el torneo se había complicado, ¿sentiste temor a no lograr el ascenso? Hubiera sido difícil tras la apuesta económica, volver a jugar una B Nacional...

- No, nervios sí, obviamente. Además de dirigente, uno es hincha. Habíamos hecho los mejores esfuerzos y teníamos plantel para ascender sin jugar la final. Después de Deportivo Riestra hubo un quiebre. Nos juntamos y nos reprochamos entre todos, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Decir ´no abandonemos que tenemos chances´. Pero hubiera sido muy complicado haber jugado la B Nacional, no sólo en lo deportivo pero también en lo económico. Al club lo afecta mucho. Por ejemplo, si descendés la Reserva no es obligatoria. Y para nosotros que apostamos mucho al semillero, eso nos mata porque tenés chicos que no podés poner en primera y a la vez para su categoría les sobra.

-Y eso los afectó en su momento...

-Lo sentimos cuando nos tocó estar en la B Nacional, ahora lo estamos pagando deportivamente, aunque no exigimos resultados. Primero queremos formar personas, luego jugadores que nutran al club. Si como dirigente uno no entiende que si no invierte en inferiores, es imposible sustentar a un club. Casi todos los clubes pierden dinero, de hecho. Imaginate el nuestro, si no hay un loco como mi viejo o la familia atrás, es imposible. Con el dinero de sponsors, AFA, pagás la luz del club.

-¿Cómo ves a la distancia aquel descenso ante Olimpo en el Minella, que fue abrupto y casi inesperado por el colchón de puntos que tenían?

-Creo que ese descenso le hizo bien a Aldosivi. Los hinchas capaz que no coincidan, pero a nosotros nos sirvió para reconocer errores, aprender, mejorar y crecer. Se hicieron muchas cosas mal en su momento.

-¿Como cuáles?

-Haber pensado más con el corazón que con la razón, y renovarle contrato o darle lugar a muchos de los jugadores que consiguieron el ascenso. ´Che, dejemos a este que ascendió y jugó bien´. Pasó que, sin dar nombres, le dimos lugar en primera a jugadores que no estaban para jugar. Y nos equivocamos.

-Después del partido con Los Andes (faltaban 2 fechas y Yeri empató en el minuto 95), tu padre se mostró públicamente en desacuerdo con Gustavo Álvarez en la confitería del estadio. Tras el ascenso, por ese episodio, llamó la atención la continuidad del entrenador. ¿Se aclaró en su momento?

-Le salió el hincha de adentro. Todos estábamos enojados, y todos a veces cuestionamos algún cambio o un modo de jugar. Pero hay que respetar al entrenador, por eso uno le paga. Nosotros nunca nos metemos en eso. Pero le salió el hincha, estaba endemoniado y quería matar al que se le cruzara. No digo que no hubiera tenido razón en ese momento, yo también estaba enojado y caliente. Pero públicamente uno no puede andar a los gritos. Ese fue el único reproche. Fue un momento de calentura.

José Américo Moscuzza y la copa de campeón de la B Nacional en cancha de Arsenal. Detrás, su hijo. (Foto: Diego Berrutti).

-¿Y qué los convenció de Gustavo Álvarez para que siguiera con el proyecto tras el ascenso?

-Estaba convencido que Gustavo tenía que seguir. Hoy el tiempo me da la razón. Creía en su laburo, es un cuerpo técnico que trabaja mucho, son gente honesta, que en el mundo del fútbol no abundan. Cuando uno está convencido, hay que seguir. Después es fútbol: pega en el palo y entra o sale. O si el dirigente que contrata al mejor 9 que podía, y después no le hace un gol a nadie. Creo que en primera, Gustavo es el mejor técnico que podemos tener para nuestro club. Ya nos conoce, entiende la idiosincrasia, está muy contento acá, mira a las inferiores, se lleva muy bien con Radaelli (Fabio, nuevo coordinador de inferiores). Como que todo el club está encaminado en crecer, sacando los divismos de lado.

-¿Por qué fue tan amplia la sangría de jugadores luego del ascenso? (llegaron 21 nuevos jugadores)

-Era una apuesta fuerte pero necesaria. Sinceramente, de los jugadores que se fueron, 12 fueron por no arreglar la parte económica. El resto, consensuado con el técnico, pensando que era lo mejor para el club, nada personal con esos jugadores. Creíamos que no iban a estar al nivel de primera. Viniendo de esa experiencia que mencioné del anterior descenso, y con Gustavo que es un hombre más del ascenso que de primera, coincidió con nosotros. Hoy, por ahora, viene saliendo bien. Ojalá nos salvemos pronto, con 30 y pico de puntos lograremos la permanencia y también para no estar tan apretados la siguiente temporada. Y quién dice, tenemos la suerte de entrar a una Copa internacional, que con Teté se nos escapó por poco.

-Aldosivi está muy presente en la mesa directiva de la Superliga, ¿qué función cumplen?

-Cada vez que hay reunión o asamblea viajo en persona. Tienen que ir presidente o vicepresidente. Excepcionalmente puede ir otro dirigente. Habré faltado una vez que viajé por un tema laboral. Estamos bien vistos como club.

-¿Qué se habla en esas reuniones?

-Abaratar costos, contratos televisivos, la organización, cada club expone sus problemas que la mayoría tenemos los mismos. En inferiores, cómo hacer para que los clubes de afuera no nos roben a los chicos. O comprar insumos todos juntos. ´Yo compro esta semilla´. Superliga llama a tres o cuatro proveedores, y no es lo mismo hacer una compra solos o en conjunto. Eso está muy bueno. La idea es que el producto Superliga sea más atractivo. Y cuando haya que renovar con Fox Turner, poder sacarles más dinero.

-Es una pelea la de los derechos televisivos...

-Sí, son Boca, River, y el resto. Pero uno entiende que ellos son la locomotora de este tren. Pero en algunas cosas podrían ceder. Por ejemplo, Boca debe ser el único club del mundo con 100 mil socios que pagan y no pueden ir a la cancha, solo tener el carnet. Entonces, dejale algo a los clubes chicos, que no se va a mover tu aguja. Pero uno entiende que Angelici defiende a muerte su club.

"Cuando llegamos, Aldosivi estuvo a minutos de desaparecer"

José Américo Moscuzza nació a una cuadra de la sede de Elcano y Bermejo. En abril de 1985 llegó por primera vez a la presidencia del club. Y desde enero de 2011, tras colaborar en diversos períodos y tras la salida de la familia Valastro, volvió a asumir la conducción del club. Hoy, sus hijos lo acompañan. José Marcelo en la vicepresidencia, y Pedro como tesorero. Los empresarios sienten al club con pasión, y cada uno tiene su historia y vida personal muy vinculada a la institución: “De chiquito mi viejo me llevaba al San Martín, luego a La Cantera iba solo con amigos. Soy hincha de la cuna. Cuando fue presidente por primera vez recuerdo ir a la sede y estar con sus pares, yo jugando a los jueguitos. El club lo mamé desde chico. Y es un orgullo muy grande", dice "Josecito", que despuntó el vicio de jugar al fútbol en el club. "Yo empecé a jugar en Almagro Florida, en la calle Dorrego sobre la vía. Cuando mi mamá me llevó todavía no existía la categoría ´80, entonces empecé en el salón recuerdo que con ´Poroto´ Cubero, el tío nos dirigía, en la ´78 y ´79. Habré jugado tres años y de ahí me vine a Aldosivi, que en su momento no tenía tampoco mi categoría. Jugué hasta los 14 años, era un 9 goleador (risas)".

José Marcelo recuerda aquellos años iniciales con afecto, y compara las épocas tan distintas: "La pasé muy bien. El club me hizo crecer como persona, viajamos por toda Argentina, y no teníamos las instalaciones que tenemos hoy. A los 8 años de llegar al club se había comprado la Cantera, y recuerdo que ahí jugaban al golf, era un asco. Entrenamos ahí en cancha de tierra, y cuando se hizo el estadio no teníamos dónde entrenar y lo hacíamos en los canteros de la avenida por Punta Mogotes. Hoy, con orgullo digo, ´qué bueno que estos chicos puedan tener todas las canchas que tienen, iluminadas, con sintético, y vestuarios donde bañarse. Nosotros no teníamos nada. Nos bañabamos en casa". Y respecto a lo deportivo, vuelve a la comparación: "Recuerdo ir a Dolores para jugar con Ever Ready. Y veo dónde estamos ahora y pienso ´qué orgullo´."

Y agrega: "Cuando era chico, La Pesada eran los muchachos del barrio que no iban a manguear al club sino a ayudar. Después mi viejo estuvo en la Comisión de Fiestas, luego logró ser presidente. Se alejó pero siempre desde la parte directiva siempre ayudó, hasta que un día lo fueron a buscar los amigos porque le dijeron ´por favor volvé porque el club desaparece´. No tenían ni teléfono en el predio cuando llegamos".

-¿Tan así fue?

-Sí, sí. Pero sin echar culpas, eh. Era una realidad económica. En ese momento Alberto Valastro se había cansado, se fue, y la gente que quedó no tenía forma económica de solventar el club. No había ni internet. La gente se olvida, pero estuvimos a minutos de que Aldosivi desaparezca. Fue la realidad. Apenas llegamos, salió mal el concurso preventivo y el club estuvo a punto de desaparecer. Yo no me olvido. La angustia y la rabia que generó eso... ¿Uno que hizo mal las cosas y encima le reclama dinero al club? Como si mañana mi viejo se levantara y dijera ´Aldosivi me debe tantos millones". ¿Si nadie te puso una pistola en la cabeza para que vengas a ayudar al club?. Pusiste y punto. No tenés por qué reclamarle nada.

-¿Cómo fue la continuidad a ese momento?

-Mi viejo empezó a ayudar, y luego se hizo cargo de todo. Me acuerdo que en ese momento querían contratar a Omar Labruna, que duró un día. No teníamos teléfono y querían traer a ese que cobraba una fortuna. Cuando mi viejo empezó, llamó al ´Gato´ Daniele. Hicimos una buena campaña con el ´Viejo Lobo´, que es un amigo. Muy buena gente. Desde entonces, comenzamos a salir a flote.

-¿Cómo está hoy el pago del concurso preventivo de Aldosivi?

-Eran 7 años con dos de gracia, vamos por el tercer año pagando. Quiero aclarar que la parte de Marfin, que era una empresa de Salerno, se está pagando pero ese dinero está yendo a una cuenta judicial de reserva, porque no nos olvidemos que Salerno está demandado penalmente por el club. Hasta que no se resuelva eso, él no puede tocar ese dinero. Sigue la demanda, la justicia determinará si hizo bien o mal las cosas.

¿Aldosivi-Alvarado?: "Como hincha, me encantaría jugar; como dirigente, no"

-Hace casi 22 años que no se juega Aldosivi-Alvarado, y hace unos 5 que se rumorea que se va a jugar en verano. ¿Son ciertas las informaciones o sólo el deseo de una sola parte?

-Tenemos muy buena onda con Alvarado, es un clásico en lo deportivo. Mi papá lleva a su nieto al predio de Alvarado cuando juega, sin ningún tipo de problemas, todos lo reconocen y nunca le ha pasado nada. También Mirón (Pablo, expresidente) ha venido a nuestro predio. Es un partido de fútbol de nenes o de grandes. ¿De dónde salen las versiones? No lo sé. Lo único que digo, como hincha, me gustaría jugar. Pero como dirigente, no. ¿Y si pasa como en el Boca-River?. ¿Quién me garantiza que no va a haber un muerto?. ¿Quién va a pagar las consecuencias?. Yo, como dirigente, no las quiero pagar. Hoy, la sociedad no está preparada para que juguemos un clásico con Alvarado, por más que pongamos 2.000 policías. Porque después matan a uno a 10 cuadras y es lo mismo.

-El último River-Boca dejó expuesto más que nunca que sería un riesgo...

-Evidentemente, fue la realidad que no estamos preparados para jugar. Y encima pasó sin hinchas visitantes ahí, imaginate con los dos.

-Entonces, nunca se habló seriamente la posibilidad de jugarlo...

-No, no. En su momento, Mirón habló en una charla de café. Pero después no se llegó a jugar. Y ahora nadie habló con nosotros, y si lo hubieran hecho, hubiera respondido que no estamos en condiciones sociales para jugarlo. Lamentablemente. Me encantaría poder hacer un ida y vuelta de verano, recaudar plata para los clubes como pasa en otras provincias. Pero es imposible. Además, cómo explicar que en Mar del Plata en verano juegan partidos con las dos hinchadas, y a la semana nosotros no podemos jugar con público visitante. ¿Qué cambia? La política, cuando quiere parece que se puede, y cuando no, no.

"Si nos proponen jugar con Alvarado, respondería que no estamos en condiciones sociales para jugarlo"

-Pasó un 2018 de conflictos del Municipio con los clubes respecto al uso de los estadios deportivos. ¿Qué postura tiene Aldosivi respecto a ello?

-Creo que la ciudad, el Municipio, tiene que apoyar a los clubes. Acá el problema radicaba en las horas extras de los empleados del EMDER. Pero no le podés cobrar a un club que te está representando en una competencia nacional. Es ingrato. Estás representando a Mar del Plata, cuando en otras provincias te dan dinero, sponsors, te ayudan con la policía. Está bien, acá tenemos nuestros problemas y los entendemos. Pero no creo que nos tengan que cobrar, encima cuando el problema no era tan grande de dinero. Supuestamente quedó aclarado el tema.

"Gracias a Somoza y Velázquez, modificamos la alimentación en el club"

-¿Qué jugadores pensás que dejaron una huella en el club? Desde lo deportivo pero también lo personal.

-Me metés en un problema porque me puedo olvidar de varios. Pero yendo a los recientes, del último ascenso, sobre todo Leandro Somoza y Maxi Velázquez dejaron una huella muy grande. No solo por lo deportivo, sino porque eran muchachos experimentados con títulos encima, que han jugado en el exterior, y venían acá con una humildad terrible enseñándole a los chicos en pautas profesionales. Si querés ser futbolista no podés desayunar con medialunas. Bueno, de hecho gracias a ellos, instalamos en el club que todos los entrenamientos se desayuna y se almuerza en el club con la dieta que da la nutricionista. Obviamente, después si el jugador en su casa se come tres pizzas es problema del tipo...

-¿Se aplicó para todo el club?

-Sí, a nivel profesional y los chicos pensionados. Y los que vienen a Mar del Plata se llevan la dieta. Quedará en ellos si las cumplen o no en sus casas. Pero fueron dos personas que le hicieron muy bien al club, es la realidad.

-Respecto a íconos del club, ¿cómo quedó la relación con Fernando "Teté" Quiroz?

-Muy bien. Hace dos meses vino con las inferiores de Racing a vernos, tiene su corazoncito acá. Cero problemas con ´Teté´. Pasa que a veces uno tiene que hacer el papel de malo. Cuando las cosas no van, alguien tiene que sentarse y decir ´hasta acá llegaste´. Y no es ningún tema personal, lo mismo con Perazzo. Los resultados mandan, lamentablemente. Como si le hiciera un contrato largo a Gustavo (Álvarez). Si pierde 7 partidos seguidos, él mismo vendrá a decirme ´los jugadores no me responden, la gente está como loca, me voy´. Lamentablemente no vivimos en Suiza. Por eso me da risa cuando hablan de proyectos. El club lo puede imponer desde un estilo de juego, después, los personajes van a ir cambiando por una cuestión lógica. Pero ´Teté´ es un fenómeno, tenemos buena relación, hablamos por chicos que en Racing no tienen lugar y nos dice ´fijate en este pibe´ o me ha preguntado de algún chico de acá. Diez puntos".

-¿Qué decir sobre las salidas de Antonio Medina y Fernando Telechea, ambos referentes del útlimo ascenso?

-Cero problemas con los dos. Tony veía que no estaba jugando, y tenía un problema personal con un familiar y arregló con Boca Unidos de Corrientes, que está cerca de su Chaco natal. Y Fernando lo mismo, muy agradecidos de los dos lados, se ha portado diez puntos con nosotros. Nos sentamos, fuimos los dos francos, ´yo quiero jugar, no robar la plata´ nos dijo y rescindimos y arregló con Santamarina porque no quería irse lejos de Balcarce, pese a que tenía ofertas más tentadoras desde lo económico.

"Si el 20 % de los empresarios del puerto nos uniéramos, Aldosivi se acercaría a Boca"

-Para gestionar sos empresario y dirigente, ¿es difícil la doble tarea?

-La verdad, me fui formando en el roce cotidiano. En marzo se cumplen 9 años en el club, y uno va aprendiendo. Se aprenden más de los errores. Es difícil. El club lleva mucho tiempo y tenes que estar, y uno le quita tiempo a la familia, tu mujer se enoja, pero entiende también cómo es la pasión del fútbol. Siempre digo que la pasión no entiende de razón. Si uno analiza lo ingrato que es la mayoría del tiempo ser dirigente... Si erra un jugador, te putean. Si perdemos, te putean. Me tendría que ir. ¿Qué necesidad tengo de perder tiempo y dinero?. Pero uno ama al club y deja todo. Y como digo, uno se tiene que rodear de muy buena gente porque acá no es que uno pone plata y se hace lo que quiere. Acá, es un equipo de laburo. Cada uno en su área tiene que tratar de mejorar, capacitarse. Y traerle a uno los menores problemas posibles.

-¿Se puede pensar en un futuro en un Aldosivi autosustentable?¿O no existe club de fútbol sin apoyo de uno o varios empresarios?

-La idea es esa. Tratar que el club sea día a día lo más sustentable posible para que no tenga que depender de un empresario.

-En el presupuesto general, ¿hoy tienen un porcentaje de sustentabilidad?

-Muy poco.

"Estoy convencido que si seguimos invirtiendo en inferiores, Aldosivi será sustentable en el futuro"

-¿Cómo se puede llegar a esa independencia económica?

-Insisto, uno puede tardar 5, 10 o 15 años, pero si invertís en inferiores con el tiempo se logra. Y si sos prolijo con las cuentas y honesto. Si todos los años podés vender un jugador, posiblemente seas sustentable. Para eso hay que invertir mucho tiempo y dinero. Estoy convencido que se puede. Ojalá mañana Aldosivi no dependa de ninguno de nosotros. Pero para eso, los dirigentes tienen que haber premio y castigo. Porque mañana nos cansamos, nos vamos. Viene uno y vuelve a endeudar al club. ¿Y qué castigo tiene esa persona?. Tiré diez años de mi vida acá para que venga un loco o un ladrón a destruir todo? No. Eso hay que dejarlo bien en claro. No sé de qué forma, legalmente hay que implementarlo. Que el dirigente pague con su patrimonio, con su casa, su auto. Que piense dos veces antes de meter la mano y hacerle un daño al club.

-Última: un viejo periodista amigo me dijo ´si todos los empresarios de Aldosivi se juntaran, el club sería Barcelona´. ¿Es cierto o muy ambicioso?

-Posiblemente. Te lo digo a nivel de las empresas y pasa lo mismo. Creo que es un tema de generación, que tienen el tema de ver quién la tiene más grande, ¿no?. También, es difícil. Cuando hay dos capitanes en un barco, es un problema. Tendrían que estar las cosas muy claras, con uno que manda y otros ayudando. No sé si todos, pero si se unieran el 20 % de los empresarios del puerto, podríamos ser algo no muy lejano a Boca. Esperemos que con el tiempo cambie.

-¿Y cómo es la relación entre los hijos de los viejos empresarios?

-Yo me llevo bárbaro. Diego Mattera es un hermano de la vida, nos conocemos desde los cuatro años e integra la comisión. Con Adrián Valastro nos vemos en la cancha y tenemos la mejor onda. No hay problemas del lado nuestro. Al contrario, ¿qué más queremos que ayuden? El tema es que las decisiones no se pueden tomar entre 20 personas. Si eso quedara claro, el día de mañana ojalá estemos mucho más fuertes como institución. Las puertas, para el que quiera ayudar y hacer las cosas bien, están abiertas. Acá lo que no queremos son cosas raras. O el ´te doy esto a cambio de este beneficio´. No, acá el beneficiado tiene que ser el club.