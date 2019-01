El estadio de Aldosivi: "Sin la red de agua y cloacas no podemos comenzar las obras"

En septiembre pasado, durante la Asamblea General Ordinaria celebrada en un salón del predio deportivo de Aldosivi, la familia Moscuzza confirmó la compra de 7 hectáreas linderas al Cementerio Municipal para la construcción en el futuro del tan soñado estadio propio. Una noticia que los socios e hinchas celebraron, esperando ya ansiosos conocer más detalles sobre tiempos y modos de realizar la millonaria obra.

Al respecto, en esta segunda parte José Marcelo Moscuzza contó a 0223 diversos aspectos sobre esta gran noticia para el "Tiburón", y la gran inversión que se realiza en las divisiones inferiores. "La realidad es que las tierras están compradas frente al Cementerio municipal. Las ganas están, el proyecto también. Hay un problema con el tema de los servicios, no hay red de agua y cloacas, y sin eso no podemos comenzar. Estamos viendo de qué forma el Estado nos puede ayudar. Eso beneficiaría a la zona también. La red llega hasta a siete cuadras antes de los terrenos, no sería una gran obra para realizar. Una vez solucionado eso, se presentará una maqueta para que todo el mundo conozca cómo será el estadio", informó. Y agregó: "existe la posibilidad de comprar unos terrenos linderos que están en venta. Pero como saben que está el club al lado, ahora piden un poquito más...".

-¿Ya está esa maqueta? Recuerdo en la fiesta del centenario se mostró un plano con la idea inicial...

-Hay una maqueta pero no es la definitiva. Todos los años exigen nuevas cosas. Superliga ahora pide que las luces sean de tantos lúmines, cabinas especiales para las cámaras de seguridad, cuatro vestuarios por la primera y reserva, dos vestuarios para árbitros... siempre agregan algo.

-¿Y qué tipo de estadio sueñan construir?

-Uno dice estadio y piensa en algo majestuoso, que es inviable. Pero quisiéramos un estadio como el de Quilmes Athletic Club. A mí particularmente es uno de los que más me gusta. En su momento hablamos con sus dirigentes y el arquitecto, lo hicieron muy bien pensado. Primero, las tribunas de abajo. Después, agregaron arriba las populares. Hoy decimos ´el proyecto es un estadio para 15 mil personas´. Pero hoy. Y hay que dejar todo proyectado por si mañana jugás una Libertadores y necesitás un estadio de 30 mil. Construir encima de lo ya hecho inicialmente. Sería lo ideal llegar a eso.

El estadio de Quilmes que a los Moscuzza siempre les gustó en su formato.

-O sea, inaugurarían un estadio por la mitad, para luego ir ampliándolo.

-Claro. Siempre y cuando Superliga y FIFA lo aprueben.

-Supongamos que en un año aprueban realizar las obras del agua, ¿están para arrancar?

-No. De hecho ahora se hizo una limpieza del terreno. Cuando se solucione lo del agua, arrancaremos de a poco. Ojalá, Dios quiera, lo podamos hacer antes de finalizar el mandato. Es el sueño, más que nada de mi papá, que es quien más insiste.

-¿Tiempo de obra y realización del estadio ya lo tienen?

-No, pero hablando con arquitectos amigos, dos años tranquilamente puede tardar la obra. Además está el tema del dinero. Los valores van cambiando constantemente.

-¿Buscaron otras alternativas de espacio para construir el estadio? Se rumoreaba de Edison al fondo (avenida Newbery)

-Sí, es verdad. Se buscó por ahí. Pero no estaban sobre la avenida misma, sino unas 4 cuadras para adentro. Y ya generaba problemas, están los countries cerca, y no llegan tampoco los servicios ni los colectivos, más las calles sin asfaltar. Era más un problema que una solución. Con la gente del Municipio empezamos a ver terrenos. A mí me hubiera encantado hacer el estadio acá dentro (en el predio) o la Manzana de los Circos. Pero la realidad es que si fuera un vecino, estaría a las puteadas si me hacen un estadio frente a mi casa.

-¿En el predio se podría haber hecho?

-Acá la realidad, la ley, es clara. El predio estaba destinado por ley para construir un estadio deportivo. Las hectáreas que la provincia nos entregó. Pero hubiéramos terminado como Estudiantes: ponés dos ladrillos, te vienen a hinchar las pelotas. Hoy, ningún político firmaría la aprobación. Entonces, tratamos de buscar lo más cercano a la zona. Y gracias a Dios se encontraron esas tierras.

-¿Y la Manzana de los Circos?

-Y...es imposible. De hecho, el puerto está en desarrollo y el único espacio donde podría agrandarse en sí es ese sector, no tiene otros terrenos linderos. Y con justa razón, los vecinos también se hubieran quejado. Lamentablemente vivimos en una sociedad que perdés un partido y parece que perdés la vida, y salen y rompen todo.

-Ya hubo una resolución judicial, pero ¿cómo viviste el conflicto con los ambientalistas por la cesión de gran parte de la Reserva?

-Mirá, gracias a Dios, no fue un tema contra el club. Legalmente no tenían nada. Decían que la reserva era de ellos, y está bien, yo puedo decir ´este auto es mío´ pero después lo tengo que demostrar con los papeles. Después de tanto tiempo de pelearnos, ellos obtuvieron lo que querían, que legalmente se los dieran por una ley. Y me parece bien. ¿Qué mejor vecino para ellos que tener un club de fútbol? A nosotros tampoco nos molestan. Escucho todas las campanas, pero mucha gente que no es de Aldosivi y vive en el barrio está agradecida de que hoy el club esté como esté, porque esto antes sinceramente daba miedo meterse por acá. Y hoy uno viene y tiene una vista espectacular y la gente está contenta. Ahora no tenemos ningún problema, ellos tienen su lugar, nosotros el nuestro. Estamos todos en paz.

Nueva pensión para inferiores: "Son un orgullo las instalaciones que tenemos"

Desde principios de este siglo, Aldosivi apuesta a sus divisiones inferiores. Todo comenzó con aquel "Proyección Juvenil" de la familia Valastro, la coordinación en su momento del fallecido Alejandro Giuntini en distintos ciclos y la llegada de primero tres categorías, luego seis, a los torneos de AFA. Pero de unos años a esta parte, la apuesta se redobló con la creación de nueva infraestructura en el predio deportivo, el alquiler de una pensión frente al club para albergar a 40 juveniles y desde el 20 de junio, la contratación por tres años de Fabio Radaelli -exCadetes, Tigre y Racing de Avellaneda-. Pero la "vedette" de los últimos meses ha sido la construcción de una cancha de césped sintético, con iluminación LED y homologación oficial de FIFA.

“Es un orgullo las instalaciones que tenemos. De hecho, hace 20 días recibimos un premio de Superliga por tener el mejor campo deportivo de AFA para los chicos, un premio compartido con River. Ahí uno toma consciencia que se están haciendo bien las cosas, ante un River con todo el poder que tiene… si estamos a la altura de ellos…”, cuenta "Josecito" Moscuzza a 0223.

-A la par de tener un equipo en primera, es una política de Aldosivi seguir creciendo en inferiores, ¿cómo se hace para apostar a ambos proyectos en paralelo?

-No es fácil, pero una cosa alimentará a otra en el futuro. Siempre digo que hay que invertir muy fuerte en las categorías menores del club, tanto en materiales como en los campos de juego, profesores. De hecho tuvimos la suerte de traer a Fabio Radaelli como coordinador general, que a mi criterio es uno de los mejores de Sudamérica. Voy a contar una infidencia, seguramente se enoje cuando lea esto, pero lo vino a buscar Colo Colo hace quince días y les dijo que no. Imaginen lo que pueden pagar en Chile respecto a nosotros. Pero está comprometido con el proyecto del club, y se lo agradezco públicamente. Y nos alienta a seguir invirtiendo, que no estamos tan equivocados. No exigimos ser campeones en la cuarta, quinta. Queremos formar personas y ojalá el año que viene tengamos dos chicos más en el plantel de primera, y algún día el sueño de tener a la mayoría.

"Hace 15 días Colo Colo de Chile vino a buscar a Fabio Radaelli (coordinador de inferiores) para contratarlo, y le dijo que no. Se lo agradezco públicamente"

-Pasó Carlos Orsi, llegó Radaelli, ¿Aldosivi no necesitaría una continuidad más sólida respecto a los coordinadores de inferiores?

-Lógico. La idea es esa. Radaelli tiene contrato por tres años, que es lo que nos queda de mandato. Es la confianza que tenemos. Lo ideal, como expresás, es que sea de por vida. Pero no deja de ser un trabajo, y el día de mañana lo pueden venir a buscar de otro lado como Colo Colo. Desde su llegada ya hemos visto varios cambios, y estamos muy contentos.

-¿Qué cambió? ¿Se habla de la línea de juego?

-Sí, la idea es que todas las categorías jueguen igual. Más con la idea de Gustavo (Álvarez) en primera. Que el jugador que llegue a primera llegue con conceptos adquiridos y pueda jugar de dos o tres formas que el técnico necesite. También estamos trabajando desde las escuelitas. Un laburo que viene viento en popa.

-¿Te gusta venir al predio a ver a los chicos?

-Me encanta. Disfruto, y no sufro como cuando voy a ver a la primera. Es la realidad. Mi viejo también es un enamorado de los chicos. Y está mi sobrino, que este año empezará a jugar en AFA y deberá viajar solo. Después verá si quiere ser futbolista, no lo presionamos.

"La cancha de césped sintético fue, lejos, la mejor inversión que hicimos en el club"

-La gran obra del año para Aldosivi fue la cancha de césped sintético, ¿por qué apuntaron a ella?

-El primer problema que tenemos acá es el clima. Estamos al lado del mar, la lluvia nos hacía suspender entrenamientos y jornadas de AFA. La solución fue la cancha de sintético, que cuesta mucho dinero y tiempo. Pero con el diario del lunes digo que fue la mejor inversión que hicimos en el club, lejos. Salvo por tormenta eléctrica, no se suspendió ni inferiores, ni entrenamientos ni fechas de liga. Hace dos meses tiene iluminación LED, es homologada por la FIFA. Podría entrenar la Selección acá. Es un orgullo, y es la primera y única cancha profesional de sintético en Mar del Plata.

-¿Qué obras proyectan realizar en el predio?

-Siempre uno va apostando. Tenemos la idea de hacer la pensión de los chicos dentro del predio, para crear el sentido de pertenencia. Si el chico nace en el club, el día de mañana va a defender distinto los colores.

-¿Para cuándo sería lo de la pensión?

-Tenemos el proyecto, lo tiene que habilitar el Consorcio, y en 2019 empezaremos con la obra. Pasa que surgen cosas nuevas, ahora estamos terminando el gimnasio exclusivo para primera, de última generación. Y eso retrasa todo. La pensión la ubicaríamos al lado de la cancha de 9, o detrás de los vestuarios de primera, y ahí en el futuro también construir la concentración para el plantel profesional. El arquitecto está estudiando lo más conveniente. En el futuro queremos tener las dos cosas juntas en el club.

-El juvenil Joaquín Indacoechea, en charla con 0223, contó su historia de vida y valoró la cercanía que logra Aldosivi con el jugador de inferiores, ¿se pone especial atención en ello?

-Tratamos de ser muy responsables con los chicos, como si fuéramos los padres. Con Radaelli hablamos que el padre nos está dando lo más preciado que tienen. Y la responsabilidad como club es muy grande, no podemos dejar nada librado al azar. Entonces, los chicos tienen su nutricionista, su psicóloga para hablar temas personales, van al colegio, el que no asiste, no juega. Tienen un micro que los lleva y trae. A la cancha también. Es una inversión grande pero también una responsabilidad que no podemos evadir. Tenemos 40 chicos, y es mucho. Radaelli me contaba que en Racing el tenía casi 60. Entonces, no estamos mal.

-Varias veces tu padre se ha quejado de la falta de apoyo de empresarios en Aldosivi, ¿se modificó eso?

-No... De la gente sí vemos más interés. Tenemos muchos hinchas, pero los hinchas se tienen que hacer socios y ayudar al club. Como yo explico: cobramos la entrada a 100 pesos, y eso casi no va para el club. Un porcentaje se lleva AFA, otro la Liga Marplatense, la policía... Entonces siempre les digo ´hacete socio que lo que pagues de cuota, queda todo para el club´. Hay una especie de cambio en la gente, lo está empezando a entender. Sí me gustaría que se sume la ciudad un poquito más, pero también entendemos la realidad del país, que no es la mejor. Pero creo que de a poco la gente irá acompañando.

-Justamente al respecto, históricamente Aldosivi fue de Juan B. Justo para el puerto, y tal vez poco abierto al resto de la ciudad, aunque hoy tienen hinchas por distintos puntos. ¿Se quiere modificar eso al acercarse a los barrios?

-Sí, por supuesto. Para crear eso tiene que crear una identidad y darle algo al hincha. Hoy, el club puede dar un equipo en primera, que no es poca cosa. Después, estamos haciendo un muy buen trabajo abriendo escuelitas en distintos puntos de Mar del Plata, y también estamos dando una ayuda social, que muy poca gente lo sabe. Vamos por ejemplo al barrio SOIP, les llevamos la merienda, y tres veces por semana los profesores hacen fútbol con los chicos, sin cobrar nada obviamente. A partir de ahí se generará un agradecimiento, el hijo le dirá al papá ´quiero ir a la cancha a ver a Aldosivi´, y quién te dice alguno de esos chicos termine jugando en la primera del club. Es un laburo de hormiga, llevará años. Es como una planta. Tardará en dar sus frutos.