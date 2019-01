Abuso en el camping: abogado de la adolescente cuestiona que se ponga “el foco en la víctima”

A la espera de los resultados de las pericias de cotejo de ADN que permitirían desligar de la imputación por abuso sexual agravado con acceso carnal a algunos de los cinco jóvenes acusados de violar a una adolescente de 14 años en el camping “El Durazno” de la ciudad de Miramar, la familia de la víctima se presentó como querellante en la causa. Este viernes el abogado Maximiliano Orsini acercó la documentación correspondiente y tuvo el primer contacto con el expediente.

Tras completar el trámite pertinente en el octavo piso de Tribunales Orsini le aseguró a 0223 que la decisión de la familia se debe a que la familia de la chica está preocupada y considera que se ha puesto el foco en la víctima y no en los imputados. “Me designaron por una cuestión de control judicial y para aportar medios probatorios que no fueron pedidos por la fiscalía hasta el momento”, indicó.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-4-12-52-0-abuso-en-el-durazno-la-menor-esta-contenida

“De un primer análisis de la causa podemos inferir que –a pedido de las defensas- se puso más el foco en la víctima que en los imputados. Se ha indagado acerca de la vida personal de la menor cuando es muy claro como sucedió el hecho”, agregó.

Para el abogado la declaración que dio en cámara Gesell no dejó dudas respecto al abuso y las pruebas que se incorporan dan cuenta lamentablemente de ese delito. “El relato fue claro, debe considerarse, es consistente y fue ratificado por la profesional que presentó el informe”, argumentó.cerca de la posibilidad que adelantó este medio de que se realice el próximo martes una rueda de reconocimiento Orsini aclaró que la medida es necesaria, que fue pedida por la fiscal y que la familia también lo considera. “No tiene que ser un reconocimiento en rueda sino fotográfico para no revictimizar a la menor”, aclaró.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-15-8-12-0-abuso-en-el-camping-prorroga-y-autorizacion-para-el-cotejo-de-adn

“Las pruebas de cotejo de ADN no van a estar para el vencimiento del plazo de pedido de prisión preventiva que opera el 28 de enero y la fiscal precisa más elementos probatorios para determinar fehacientemente los autores y hacer esa solicitud” y agregó que eso permitiría descartar la imputación de algunos de los cinco jóvenes que permanecen detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán.

El profesional consideró que hasta el momento la actuación de la fiscal Florencia Salas es buena aunque hubo una actuación irregular por parte del personal policial en funciones judiciales. Sin embargo adelantó que va a presentar nuevos testigos que no fueron convocados hasta el momento y que solicitará la ampliación de algunas declaraciones. “También pediremos la realización de un pscio diagnóstico por parte de una psiquiatra especialista en abuso para que a través de la realización de varios test y estudios nos de una pauta de lo que la menor sufrió”, concluyó.

Las defensas a la espera

Las declaraciones de los cinco jóvenes imputados en el abuso cometido la madrugada del 1 de enero no ofrecieron grandes contradicciones ya que ubicó a dos de ellos en el interior de la camioneta, otro en un reposera a su lado y dos en la carpa con la víctima y una versión de que mantuvieron relaciones sexuales consentidas. En la misma línea tampoco se notaron diferencias en cuanto al hermetismo que los abogados Mauricio Varela –por Lucas Pitman y Roberto Costa-; Marcelo Jímenez –por Emanuel Díaz y Juan Cruz Villalba-; y Martín Bernat como defensor de Tomás Jaime mantuvieron hasta el momento.

Más allá de participar en algunas de las testimoniales tomadas en sede de fiscalía, los tres defensores no han solicitado medida alguna para los jóvenes. Las fuentes judiciales consultadas por este medio confirmaron que no pedirán ninguna excarcelación y esperarán el vencimiento de los plazo legales en la esperanza de que la fiscal no solicitará la prisión preventiva para los cinco.

Parte del basamento de esa idea tiene que ver con las declaraciones de los amigos porque solamente Pitman y Jaime –cuando eran asesorados por otro abogado- le dijeron a la fiscal que tuvieron relaciones sexuales consentidas con la adolescente y los otros se ubicaron en otro lugar. A sabiendas de que el cotejo de ADN no estará disponible para fines de mes, estiman que el reconocimiento fotográfico podría dejara a tres de ellos en libertad.