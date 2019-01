Abuso en el camping: entre declaraciones sin contradicciones y la espera de las pericias

El cuidado y la prudencia que la fiscal Florencia Salas tuvo el domingo a la tarde cuando le confirmó a 0223 la aprehensión de los cinco jóvenes acusados de violar a una adolescente de 14 años en el camping El Durazno en la ciudad de Miramar fue el mismo que mantuvo durante la extensa jornada de miércoles en la que escuchó a los cinco jóvenes en el octavo piso de Tribunales. Más allá del hermetismo en torno a las declaraciones se supo que no existieron contradicciones de importancia entre los cinco testimonios.

La titular de la fiscalía descentralizada de Miramar apenas confirmó tras ese acto que le solicitó a la Justicia de Garantías que transforme la aprehensión de los cinco sujetos de entre 21 y 23 años en detención en el marco de una acusación por abuso sexual con acceso carnal agravado. A la espera de la resolución del Juez Saúl Errandonea los imputados regresaron a la Unidad Penal 44 de Batán a bordo de un micro de la división traslado de detenidos de la Policía Bonaerense.

Tras subir por el ascensor interno desde la alcaidía ubicada en el subsuelo hasta el octavo piso cada uno de los cinco imputados se presentó en la pequeña oficina de la fiscalía acompañado por su abogado. Mientras que Lucas Pitman, Roberto Costa y Tomás Jaime contaron con el patrocinio del abogado Lucas Bruno Castro, la defensa de Emanuel Díaz y Juan Cruz Villalba estuvo a cargo de Marcelo Jiménez.

Las fuentes judiciales consultadas por este medio ratificaron que no se registraron contradicciones entre los testimonios de los imputados aunque no quisieron precisar acerca del contenido de las mismas. “Cada uno dio su versión de lo ocurrido esa madrugada más allá del lugar donde estaban ubicados”, dijeron dando a entender que algunos de ellos indicaron no estar presentes en la carpa al momento de los hechos. Esa misma versión los ubica durmiendo en la camioneta y acercándose a la carpa cuando llegó la madre de la menor en busca de su hija.

Como sucede en cualquier investigación la fiscal deberá evacuar las dudas sobre esos dichos a partir de varios elementos: la declaración de la propia víctima en cámara Gesell, la posible presencia de testigos –no relevados hasta el momento- y especialmente los resultados de las pericias químicas que se realizarán el martes 8 de enero a las diez y media de la mañana.

“Los estudios se realizarán sobre los elementos secuestrados en el camping la misma tarde del martes y tienen como objetivo la obtención de material genético para su cotejo con los cinco imputados”, agregaron.

Además de esos estudio Salas podrá recibir en las próximas horas el resto de los informes solicitados a Policía Científica, incluyendo el análisis de la camioneta en la que se desplazaron los cinco imputados y que estaba estacionada a menos de cinco metros de la carpa donde la familia de la víctima halló a la adolescente.