Bullrich y su anécdota sobre las pistolas Taser en el aeropuerto de Mar del Plata

Días de gira para la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que visitó este viernes la ciudad de Mar del Plata y mantuvo un encuentro con el intendente Carlos Arroyo.

La reunión con el jefe comunal tuvo lugar en la Agencia Regional Federal y contó con autoridades de la Policía Federal, de la Prefectura Naval y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero además, Bullrich y Arroyo supervisaron en conjunto un operativo de control vehicular en el ingreso a la ciudad por Autovía 2.

“Con la Ministra coincidimos en destacar siempre el trabajo en equipo y coordinado entre las distintas fuerzas de seguridad. Su trabajo es excelente y el balance ha sido altamente positivo”, expresó Arroyo.

Horas después, la ministra habló con radio Mitre 103.7 y contó lo que vivió a su llegada al aeropuerto Astor Piazzolla. “Fuí a hablar con el personal de seguridad, los efectivos de las fuerzas dispuestas en el lugar y les pregunté: ¿qué opinan ustedes del uso de las armas taser?”, contó Bullrich en primera instancia. De inmediato, aseguró: “Todos me pidieron utilizarlas lo antes posible”.

Desde la realización del G-20, la ministra está decidida a poner en marcha el uso de ese tipo de armamento, un tema que generó polémica en el pasado. La intención del oficialismo es hacerlo en lugares de aglomeración, como aeropuertos, trenes o subtes.

“Ante una situación peligrosa, ¿qué hacemos, sacamos las pistolas de fuego?. Cuando un piloto decide que tiene que bajar a una persona de un avión, por determinado motivo, si hay resistencia, no puede utilizar un arma de fuego. En un avión puede haber problemas. A veces llevamos delincuentes a otro país para que cumplan su condena. A veces hay gente que genera problemas, pero no está armada, no se puede responder con un arma de fuego”, ejemplificó.

“Es tan lógico y racional lo que planteamos, para usarlas en un tren o en un subte. ¿Pasan todos los días esas cosas?, no, pero cuando pasan, es necesario tener un arma intermedia de más bajo calibre. Y todos me pidieron por favor cuanto antes poder utilizarlas”, insistió.