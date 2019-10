Pulti prometió un “gobierno de unidad” y denunció una “campaña anónima”

El candidato a intendente de Acción Marplatense dijo que convocará a los mejores dirigentes en caso de que le toque gobernar otra vez la ciudad.

Gustavo Pulti convocó a los medios de prensa para realizar tres anuncios concretos, en el medio de la campaña de cara al 27 de octubre. Primero, dijo que en caso de ser electo Intendente convocará a “los mejores” sin importar de qué partido sean, segundo denunció una “campaña anónima” en las redes sociales en contra de su candidatura y por último sostuvo que ni él ni ningún dirigente de su espacio entrarán en disputas y peleas.

“Nos comprometemos a llevar adelante un gobierno de unidad marplatense. Vamos a convocar a los mejores de cada partido, provengan de donde provengan”, dijo Pulti en una conferencia de prensa. Remarcó que buscará que marplatenses de distintos sectores “puedan sumarse a un gobierno para tener un tiempo mejor en Mar del Plata”.

En ese sentido, recordó que cuando ganó la intendencia en 2007 convocó a radicales, socialistas, peronistas e independientes. “Vamos a hacer eso pero mejor, porque aprendimos de la experiencia”, añadió

Por otro lado, el exintendente denunció que su lista está recibiendo ataques desde una “costosa campaña desde un lugar anónimo”. “Entendemos que hay quienes quieren profundizar las disputas. Pero nosotros no vamos a atacar a nadie. Vamos a dirigirnos a los marplatenses con propuestas y proyectos”, dijo Pulti, y agregó: “No necesitamos más divisiones, no necesitamos más disputas”.

El candidato de Acción Marplatense se comprometió a llevar adelante un “proyecto marplatense” que se entienda con la Argentina y el mundo para darle a la ciudad “más trabajo, más salud, mejor seguridad, más turismo y más industria”.