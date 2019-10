Textiles, los más afectados por la inflación: "Venimos arrastrando la devaluación"

El presidente de la Cámara local describió el panorama que atraviesan y aseguró que hacen un "esfuerzo muy grande" para mantener las fuentes de trabajo.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer el pasado miércoles el informe sobre la inflación durante septiembre, que alcanzó su registro más alto del 2019 y en gran parte, eso se debe a la devaluación que se generó a raíz de los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). En este marco, el sector textil sufrió una variación del 9,5%.

En diálogo con 0223, Juan Pablo Maisonnave, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, consideró que su rubro "no es ajeno a lo que pasa con las otras industrias". "Venimos arrastrando la devaluación de agosto", explicó en referencia a los datos que publicó el Indec sobre "Prendas de vestir y calzado", el rubro más afectado por las variables económicas.

Asimismo, el dirigente textil señaló que en esta época del año la mayoría de los comerciantes modifican la vidriera de mercadería. "Estos cambios de productos hacen que haya una diferencia con los nuevos precios. La devaluación arrastra aumentos de tarifas y servicios que hacen que afecten", recalcó.

Pese al escenario que describe Maisonnave, hasta el momento no se han registrado cierres de empresas ni despidos masivos en el ámbito local, a excepción de Textilana, fábrica que impulsa un cambio de sistema de producción que se cobró 18 puestos de trabajo en los últimos seis meses. "Textilana es un caso particular, la realidad es que no sé los motivos de los despidos", sostuvo.

"Las empresas trabajan con las dificultades que conlleva el contexto macroeconómico que hay. El consumo bajó y termina impactando en el comercio minorista. Tratamos de cuidar el recurso humano hasta la última instancia. Los empresarios están haciendo un esfuerzo muy grande para mantener las nóminas", indicó.

De cara a los comicios del próximo 27 de octubre, el dirigente textil aseguró que el sector industrial "necesita previsibilidad". "Con tasas de interés que están por arriba del 70% se hace muy difícil trabajar. No se puede lograr una planificación con tanta inestabilidad. Sabemos que el año que viene va a ser difícil. Tenemos que seguir con nuestras empresas para adelante, sea del color que sea el próximo Gobierno. Esperemos que las medidas que tomen sean para mejorar la situación", concluyó.