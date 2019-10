Arroyo: "Mar del Plata tiene prácticamente un solo candidato: yo"

El intendente Carlos Arroyo se refirió al panorama electoral en Mar del Plata y lanzó duras críticas a sus adversarios de cara al 27 de octubre. "El escenario electoral en Mar del Plata es triste. La ciudad tiene prácticamente un solo candidato: yo".

En diálogo con los medios, el jefe comunal dijo que los demás postulantes a la Intendencia "no están en condiciones de gobernar esta ciudad".

-¿Por qué?

-Porque tienen falta de conocimiento, porque no tienen experiencia, porque escucho decir cosas que son barbaridades, como dirigir la municipalidad desde el COM. Otros que hablan del puerto como si fuera un tema municipal cuando todos sabemos que no te preguntan ni siquiera dónde queda el Puerto, ni a la ciudad ni a provincia.

No me imagino cómo un intendente va a decidir dónde van a ir a pescar los barcos. Dejemos de decir cosas falsas, que son para el momento, para engañar al contribuyente y seamos realistas como soy yo. No me coucheo para ir a programas de televisión, soy sincero. Digo las cosas como son, blanco y negro, les guste o no les guste.

En esa línea, Arroyo le pegó a Guillermo Montenegro. "Tenemos un candidato que en septiembre de 2016 prometió presentarse otra vez como candidato a intendente de San Isidro, después de haber sido derrotado 60 a 30 por Posse. En ese momento dijo: Este es mi lugar en el mundo, y ahora está acá", sostuvo.

En relación al debate del que participó el miércoles en Canal 10 y del que formará parte este viernes en Telefé Mar del Plata el jefe comunal dijo que es difícil transmitir en un programa de televisión "todo el conocimiento" que adquirió durante cuatro años intensos de gestión.

"Le dije a uno de los candidatos qué título tenía y si había dirigido el Emvial, tal vez los que estaban mirando no entendieron. Era para demostrar que la administración Pulti puso a un abogado a hacer asfalto y a una competidora de patín a dirigir el tránsito. Es la realidad", dijo Arroyo.

Además, insistió en la falta de preparación de sus adversarios y remarcó: "Quisiera poder jubilarme, descansar, estar tranquilo, pero hoy estoy preocupado. No por mi futuro, porque tengo años de servicio de sobra para jubilarme donde quiera. Mi problema es la ciudad, me preocupa la gente de Mar del Plata, el destino de la ciudad".

El candidato de la Agrupación Atlántica volvió a sorprender con un planteo de afinidad con el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof. "Así como gestioné con Macri voy a gestionar con Kicillof o con quien tenga que gestionar. No lo conozco, pero creo que me voy a llevar muy bien con Kicillof. Es un presentimiento", dijo el jefe comunal.

A su vez, también volvió a cargar contra la gobernadora María Eugenia Vidal por el destrato que tuvo hacia él. "Todavía no logré averiguar por qué la gobernadora no vino nunca a verme y por qué no me llamó en tres años. Es la demócrata que me impidió la participación en las Paso, eso es la democracia de Cambiemos y de la gobernadora", cerró.