Arroyo dijo que el anuncio de Macri sobre el metrobus es "campaña"

Vía Twitter, el presidente dijo que se construirá este sistema de transporte en Mar del Plata. El jefe comunal dijo que "no lo ve factible" y remarcó que los marplatenses no quieren imitar a Caba.

Luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara la construcción de un metrobus para Mar del Plata en un eventual segundo mandato, el intendente Carlos Arroyo calificó los dichos del presidente como "un anuncio de campaña".

"El metrobus en Mar del Plata, salvo el caso de la avenida Juan B Justo, no es factible. En Luro, en Independencia menos, porque el tránsito es terrible", opinó Arroyo.

A su vez, el jefe comunal cuestionó el sistema de transporte porque, a su entender, "el marplatense tiene una mentalidad distinta a la del porteño" y sostuvo que "ellos (por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta) manejan las cosas de otra manera".

Para el jefe comunal, a los marplatenses les gusta "llegar a la escuela con el auto". "Si vamos a comer queremos llegar hasta la puerta del restaurant en el auto", agregó.

"Y esta es una ciudad turística, hasta cierto punto es comprensible. No vivimos alrededor del Obelisco. Miramos el mar todos los días, en vez de mirar una columna", insistió.

Arroyo, no obstante, reconoció que hay que resolver en Mar del Plata "el problema" de la alta circulación de vehículos. "Y se puede resolver", anticipó y recordó que hace "20 años" cuando era funcionario de la gestión de Mario Russak propuso que el municipio comprara lotes en el microcentro para construir estacionamientos. "Hoy tendríamos lugar para estacionar barato, por hora, la gente estaría tranquila. Los genios de esa época no compraron los terrenos y no hicieron los estacionamientos", recordó.