Montenegro advirtió a Arroyo por los nombramientos "excesivos" en el Municipo

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio mostró preocupación por el ingreso de personal. "El dinero es de los vecinos, no de la política", sostuvo.

Guillermo Montenegro, el candidato a Intendente por Juntos por el Cambio, manifestó en las últimas horas su preocupación ante los nombramientos de personal que se están realizando en el Municipio y pidió "cuidar los recursos porque el dinero no es de los políticos sino de los vecinos".



"La política tiene que dar el ejemplo con la transparencia de sus actos, y con una administración responsable, porque el dinero no es de los políticos, es de cada marplatense. Hay que frenar el excesivo gasto y los nombramientos en la planta municipal que perjudican, la economía municipal, y en consecuencia, a los vecinos ", manifestó el dirigente.

Asimismo, el diputado nacional del oficialismo expresó que "no podemos pedirle a los vecinos que hagan un esfuerzo y desde la política seguir despilfarrando". "Se tiene que dar el ejemplo", consideró y aseguró que "como venimos diciendo, en nuestra ciudad el problema no son los marplatenses, es la dirigencia política que no estuvo a la altura de las circunstancias todos estos años para administrar un Municipio de una ciudad con un potencial enorme".

"Hay que administrar con responsabilidad. Nosotros pensamos en un municipio abierto y transparente y eso queda demostrado en nuestra propuesta que prohíbe a los funcionarios nombrar familiares en la planta municipal y donde tanto los funcionarios como sus familiares deberán presentar declaraciones juradas que estarán a disposición de la ciudadanía", propuso Montenegro.



También el legislador precisó que "en mi gestión habrá una estricta política de control de gastos los cuales se comunicarán detalladamente y serán de acceso público para los vecinos". "Además, reduciremos la cantidad de asesores de los concejales como ya lo hemos manifestado en varias oportunidades.El ajuste lo debe hacer la política de una vez por todas", concluyó.