Pulti: "Estoy preparado para tomar decisiones desde el primer minuto"

El candidato de Acción Marplatense charló con 0223 Radio y dijo que es el único espacio que puede vencer a Guillermo Montenegro el próximo domingo.

Gustavo Pulti logró romper con la polarización impuesta por las dos grandes fuerzas políticas nacionales. Los 17 puntos obtenidos por Acción Marplatense en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) lo dejó competitivo para las elecciones generales y por eso se ocupa en remarcar que "ahora se elige intendente" para tratar de forzar el corte de boleta ante una elección nacional que considera definida. "Estoy preparado para tomar decisiones desde el primer minuto", sostuvo.

En ese marco, en un mano a mano con 0223 Radio, el exintendente informó que "vamos a gobernar y el primer día tomaremos 100 decisiones". Sobre ese punto, el candidato de Acción Marplatense detalló que "tenemos que pasar de las palabras a los hechos, de las descripciones a las decisiones, en consecuencia, tenemos esta batería de 100 decisiones vinculadas con la generación de empleo, la capacitación en oficio, la agenda de radicación de industrias, la reducción de tasas y derechos para defender el comercio, con volver a poner a la policía local con su uniforme y coordinar la política de seguridad con las fuerzas federales, la inmediata compra de medicamentos e insumos para los centros de salud, vamos a poner en marcha el Peba, finalizaremos los dos polideportivos que quedaron abandonados y vamos a lanzar cinco mas".

En @0223comar radio junto a @TaglioniAugusto y @bernabetolosa Tomaremos 100 decisiones el primer día. Lo digo porque sé de lo que hablo. Tengo una experiencia, he aprendido y conozco las herramientas para hacerlo. pic.twitter.com/WZ9N52hQNA — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) October 24, 2019

"Si digo que lo voy a hacer es porque sé de lo que estoy hablando, porque me preparé para ser intendente, la gente me enseñó y aprendí de los aciertos y los errores", agregó.

A su vez, explicó que "las herramientas para las decisiones en la administración pública son las ordenanzas y decretos, designar médicos para el turno noche en el barrio Belgrano es un decreto". "Voy a ser un intendente que va estar presente en la vida de los marplatenses, escuchando, reuniendo y haciéndome cargo de los problemas sin negarlos", enfatizó. También, Pulti cuestionó que "hay una Municipalidad que no tiene ibupirac en las salas de salud pero tenemos plazo fijo de 300 millones de pesos".

Para que Mar del Plata se encuentre en el centro de la Argentina y el mundo lo primero que tenemos que hacer es no abandonar el planeamiento estratégico. Se llega a ser un equipo de primera, con la planificación y no con un hecho aislado. pic.twitter.com/ByLJiwQEwh — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) October 24, 2019

Respecto al apoyo nacional con el que cuentan sus competidores, el exmandatario planteó que "en 2015 hubo una vorágine nacional que llevo adentro una sorpresa que fue el actual intendente. Lo que promovieron eso con la lista sábana no vinieron a la ciudad a hacerse cargo, nos dejaron solos con un gobierno muy malo y yo propongo que ahora tomemos en cuenta eso y no volvamos a una instancia de improvisaciones, Mar del Plata no lo resiste". "Lo que significa todas estas visitas nacionales es que la elección no está definida", añadió.

Dentro de las propuestas de campaña Pulti señaló que "es posible resolver el problema del trabajo en la ciudad" y aclaró que "no es lo mismo generación de empleo y más gente buscando trabajo que la destrucción de puestos de trabajo". "En nuestro gobierno pasamos de 34 a 54 empresas en el Parque Industrial, tuvimos récord de 9 millones de turistas y de habilitaciones de comercios", señaló.

En relación al transporte, el referente de AM sostuvo que "se termina el contrato que se firmó en 2005, atravesó todo nuestro mandato y tenemos la oportunidad para restaurar el servicio, nosotros hicimos el Plan Maestro de Transporte y Tránsito con encuestas de origen y destino por primera vez en la historia y nos otorga la posibilidad de lanzar un servicio que tiene que contemplar líneas troncales con boleto combinado, línea testigo municipal y piso bajo. El contrato estaba hecho a la medida de los empresarios, ahora hay que hacerlo a la medida de los usuarios".

Por último, Puti dijo que "somos los únicos que podemos ganarle a Montenegro, no hay ninguna polarización en Mar del Plata, ninguno saco más de 30 puntos en la Paso". "Votar a Acción Marplatense es darle la garantía a los vecinos de que un equipo con experiencia y capacidad va a estar al frente desde el primer día", culminó.