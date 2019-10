Fuerte respaldo de Axel, Cristina y Alberto a la candidatura de Raverta

Los principales dirigentes del Frente de Todos enaltecieron la figura de la candidata marplatense. "Fernanda va a traer soluciones para Mar del Plata", señalaron.

El acto del cierre de campaña del Frente de Todos en Mar del Plata no solo tomaba dimensión por ser la última oportunidad en escuchar a los principales candidatos del partido de cara a las elecciones generales del próximo domingo 27 de octubre, sino también en lo que iba a ser un fuerte respaldo a la candidatura a intendenta de General Pueyrredon de Fernanda Raverta.

Después de que la dirigente que busca consagrarse en las urnas como la primera intendenta mujer de Mar del Plata finalizara su discurso, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le habló a los miles de marplatenses que se acercaron hasta la Rambla y no ahorró en elogios para la diputada. Luego de lanzar críticas hacia la gobernadora María Eugenia Vidal, el ex ministro de economía reparó en la importancia de que Mar del Plata esté articulada con la Nación y la Provincia.

"En cada una de las ciudades del país necesitamos contar con intendentes que lleven adelante las mismas ideas y que tengan las mismas prioridades. Y esa persona en Mar del Plata se llama Fernanda Raverta. Ella tiene que ser la intendenta, mientras Alberto Fernández y Cristina Fernández ponen de pie a la Argentina", lanzó para el estallido de todos los presentes.

"Fernanda va a traer soluciones para Mar del Plata y se va a poner los problemas al hombro. Va a gobernar la ciudad y la va a poner donde tiene que estar", sostuvo Kicillof sobre la candidata que en las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se quedó con 28,95% del escrutinio final.

Acto seguido, la exmandataria Cristina Fernández tomó el micrófono y le dedicó unas palabras a la dirigente que busca suceder a Carlos Arroyo en el despacho principal de la Municipalidad. "Mar del Plata tiene que volver a articular con la Provincia y la Nación en un proyecto de inclusión", lanzó la expresidenta en sus primeras frases del discurso.

Minutos más tarde, Fernández recordó los inicios de Raverta como diputada nacional, junto al exministro de Economía: "Axel y Fernanda son diputados nacionales desde 2015 cuando los vientos parecían que habían instalado nuevamente el neoliberalismo en Argentina. Estos dos no sucumbieron el canto de las sirenas, están jugando por algo más que ser candidatos de un mismo frente electoral. Ellos comparten ideales, miradas, visiones", resaltó la oradora, quien hacía se mostraba de nuevo en Mar del Plata después de presentar su libro "Sinceramente" en julio pasado.

"Ellos dijeron que no iban a endeudar al país para pagarle a los fondos buitres porque no iban a llover las inversiones. También levantaron su mano para votar por la ley antidespidos y que no se podían permitir más despidos porque iban a potenciar la miseria. Igual que la que votamos para dejar sin efecto los aumentos de las tarifas de los servicios que vaciaron los bolsillos de los argentinos y llenaron los bolsillo de los amigos del primer mandatario", rescató.

"Axel y Fernanda tampoco le dieron el voto, allá por diciembre de 2017, para la reforma previsional que vino a sacarle la plata a los jubilados. No sé si todos los candidatos de esta ciudad pueden decir lo mismo", lanzó al momento de chicanear a uno de los máximos competidores que tendrá Fernanda Raverta este domingo: Guillermo Montenegro.

Tras el alarido de sus seguidores, la oradora cerró: "Estoy convencida de que con Axel como gobernador y con Raverta como intendenta Mar del Plata va a volver a ser La Feliz".

Alberto Fernández no quiso ser menos que sus compañeros. "He estado en Mar del Plata muchas veces para acompañar a Fernanda, como lo estoy haciendo hoy. Piden siempre que la política se renueve, marplatenses acá tienen en Fernanda lo mejor de nuestra juventud para hacerse cargo de lo que hace falta. ¡Fernanda Intendenta!", gritó.

Para finalizar, Fernández dejó un claro mensaje para quienes se acerquen el domingo a las urnas. "Para lograr una Argentina con salud pública y educación no hay que cortar boleta", exigió.

Antes de recibir todos los elogios, Raverta le agradeció a sus compañeros por hacer el cierre de campaña en su ciudad natal. "Es un honor que hayan elegido a Mar del Plata para hacer este cierre de campaña, una campaña que hicimos bien despacito, escuchando, barrio por barrio, cuadra por cuadra".

En su discurso, la candidata a intendenta reforzó el concepto de poner en sintonia a Mar del Plata con la Nación y Provincia. Necesitamos ser parte de este proyecto, Mar del Plata no puede quedar aislada", exclamó y pronunció sus últimas palabras: "Les agradezco de corazón por el marco, pero sobre todo a Alberto y a Cristina para hacer este cierre", cerró la dirigente.