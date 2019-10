Pulti: "Seremos una fuerza de oposición en un sentido positivo"

El candidato a intendente de Acción Marplatense, que quedó tercero con el 11% de los votos, ratificó la vigencia del partido vecinal que renovó dos bancas en el Concejo Deliberante.

A pesar de que quedó en tercer lugar, muy por dabajo de Guillermo Montenegro y Fernanda Raverta, el candidato a intendente de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, ratificó que el espacio "está en marcha", destacó la renovación de dos bancas en el Concejo Deliberante y reiteró que fue un desacierto no haber avanzado en una "gran Paso" de la oposición para imponerse al candidato oficialista que finalmente resultó electo con el 40,4% de los votos para comandar los destinos del distrito a partir del 10 de diciembre.

Al analizar los resultados electorales, Pulti dijo que dejan "muchas lecciones y muchos aprendizajes" y reconoció que AM tuvo una competencia "difícil" porque "se impuso la polarización por encima del potencial del partido local".

Pese a esa "limitación de las posibilidades electorales", el exintendente destacó que mantienen la representación en el Concejo Deliberante, ya que Paula Mantero y Horacio Taccone asumirán reemplazo de Marcelo Fernández y Claudia Rodríguez. Luego de reconocer la trayectoria de la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Unmdp y del extitular del Emder, Pulti aseguró que ambos "harán grandes aportes" la ciudad.

Respecto de cuál será el rol que tendrá AM de ahora en más, el exjefe comunal definió: “Somos claramente una fuerza de oposición en un sentido positivo. Sabemos lo duro que es gobernar y también la importancia que tiene que los gobiernos acierten”.

En esa línea, dijo que el espacio actuará como “fuerza alternativa y de oposición” y garantizó que trabajarán “seriamente en apoyar lo que esté bien, marcar la disidencia en lo que esté mal”.

En tanto, sobre su futuro en particular, aclaró que continuará su militancia. “Aprendí a sobrevivir a los golpes y no hay golpes que me hagan desistir de esta vocación. Al contrario, cada día tengo más ganas de trabajar por la sociedad”, aseguró.

Por último, dijo que desea que a Montenegro “le vaya muy bien en Mar del Plata” y consideró que deberá ser “un buen intendente porque el dolor que están sufriendo miles de personas en la ciudad necesita que haya aciertos por parte de los gobernantes”.