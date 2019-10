Aumento de tasas: analizan refinanciar las cuotas con un plan de pago a 2020

La propuesta es impulsada por la Defensoría del Pueblo. Además, destacaron a Germán Blanco, quien se haría cargo de la Secretaría de Hacienda en la nueva intendencia.

El aumento de las tasas municipales que en algunos casos incluyó incrementos del 100% a pesar de que la suba que se aprobó en septiembre pasado establecía un aumento del 35% generó grandes inconvenientes en el bolsillo de los vecinos de General Pueyrredon. Por tal motivo, desde la Defensoría del Pueblo buscan impulsar un plan de pago hacia el año que viene.

Ante la escasez de instancias a las que recurrir, el defensor Luis Salomón detalló en diálogo con 0223 Radio que planean lanzar un plan de pago para 2020, con motivo de asfixiar el bolsillo de los contribuyentes. "Estamos tratando de juntar todos los expedientes, después los presentaremos ante el Concejo para que se refinancie y se haga un plan de pago para el año que viene. Es una de las posibilidades porque esto es imposible pagarlo", detalló.

En este contexto, Salomón enfatizó en que "semejante aumento complica a todos los vecinos" e indicó que "la gente no la va a pagar no porque no quiera, sino porque no puede hacerle frente al pago de tamaña magnitud". "Esto no resiste el menor análisis ni el sentido común. No podés pagar en 37 días los aumentos que se pagan durante todo el año", sostuvo.

"No entendemos por qué tomaron la decisión de revaluar las propiedades por encima de lo que dice la provincia de Buenos Aires, no sabemos si es legal o no", resaltó a la vez que indicó que en la Defensoría ya juntaron "muchos reclamos de todas las zonas de Mar del Plata".

Para finalizar, Salomón se mostró entusiasmado con el cambio de Gobierno, luego de que Guillermo Montenegro sea electo como intendente el pasado domingo, y reconoció que tiene contacto con Germán Blanco, quien sería el encargado de hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda. "Lo conozco, es una persona accesible para tratar de dar soluciones. Con él se va a poder allanar algún camino", finalizó.

El pasado martes los ediles que formaron parte de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del pasado martes en el recinto del Concejo Deliberante resolvieron citar al titular de la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), Mariano Correa, para que brinde explicaciones al respecto.

En tanto, desde Consumidores Argentinos también alzaron al voz por el reclamo y anticiparon su decisión de llevar el reclamo a la Justicia para que dictamine si corresponde aplicar la metodología de aumento que dispuso la administración de Carlos Arroyo.