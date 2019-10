Llevarán a la Justicia el reclamo por el "desmedido" aumento de las tasas

Lo confirmó Sergio Procelli, de Consumidores Argentinos, después de las facturas que llegaron con abultados montos a una gran cantidad de marplatenses.

Consumidores Argentinos adelantó que recurrirá a la Justicia de Mar del Plata para que se expida sobre el "desmedido" aumento que distintos marplatenses vieron reflejado en las últimas facturas de las Tasa de Servicios Urbanos (TSU), y que supera ampliamente el 35 por ciento que había aprobado a mediados de septiembre el Concejo Deliberante en el aggiornamiento de los valores de las ordenanzas fiscal e impositiva.

"La instancia que nos queda, en definitiva, es ir a la Justicia para que determine si esto es correcto o no. Porque si no todo el tiempo se modifica la forma de calcularlo y siempre estamos sujetos a que haya un aumento y que lo que uno pagó pueda ser siempre revisable", cuestionó Sergio Procelli, el titular de la organización.

El máximo responsable de la entidad dijo que todavía debe definir si avanzará con una presentación conjunta con la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, cuyos referentes también alzaron al voz en las últimas horas, o si la hará unilateralmente. "El problema es que acá parece que hay un invento constante y se empiezan a hacer situaciones creativas que en realidad no tienen ningún sentido pero que tienen a los contribuyentes como los únicos perjudicados", apuntó.

Procelli reconoció que la metodología del Ejecutivo para materializar el nuevo aumento en las facturas de las tasas, que consistió en definir cuatro vencimientos para los últimos tres meses del año. provoca que "no se entienda qué se está pagando ahora ni sobre qué base se toma". "Por eso no le dan los cálculos a nadie", aseveró, en declaraciones a 0223 Radio.

Pese a la crítica que hizo a las autoridades municipales, el referente de Consumidores Argentinos también puso el foco en el Concejo Deliberante y en el importante retraso que hubo para se trataran las ordenanzas fiscal e impositiva y fueran aprobadas en el recinto. "El presupuesto se tiene que aprobar en diciembre del año pasado y acá se hizo recién en septiembre y todo esto genera el cobro de tasas retroactivas y otras cuestiones", señaló.

"Este año el Municipio inventó la posibilidad de dividir diferentes pagos y a partir de ahí, en vez de hacer pagos a cuenta que es lo que cuestionábamos antes, dividieron en menor cantidad de pagos y establecieron nuevos pagos que estarían completando aquellos que hicimos y que incluso tienen el aumento, por lo que no está bien claro si no es un aumento a futuro o que compensa los anteriores", planteó.

El presidente de la organización dijo que "más allá de las cuestiones técnicas y engorrosas debe tenerse en cuenta que la tasa es un servicio y no un impuesto": "No se puede estar cobrando algo que ya se facturó. El contribuyente ya pagó por un servicio que ya fue prestado y no se puede cobrar de nuevo".