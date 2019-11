Temporada en Mar del Plata: "La calidad de los espectáculos será abrumadora"

Lo expresó el empresario Lino Catalano, al inaugurar este martes la primera gran marquesina del próximo verano con la presencia de la reconocida actriz Fátima Florez.

El Centro de Arte RadioCity+Roxy+Melany inauguró este martes por la tarde la primera gran marquesina teatral de la próxima temporada marplatense 2020 con la presencia de Fátima Florez, la multifacética comediante e imitadora que volverá a apostar por la ciudad con su show "Fátima es mágica".

En la inauguración también estuvo presente el reconocido empresario teatral Lino Patalano, quien ratificó amplias expectativas para lo que será la performance del próximo período estival y celebró que los artistas colaboren con este tipo de gestos para promover la difusión de la cartelera que se terminará de exponer con plenitud en los próximos meses.

En declaraciones a 0223, el productor también se refirió al reciente encuentro que mantuvo junto a otros referentes del sector y el intendente electo Guillermo Montenegro para definir los preperativos de lo que será el lanzamiento de la temporada, que volverá a hacerse en Mar del Plata a diferencia de los úlltimos años en los que se había elegido como sede la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

"Es lo mejor que esta fiesta marplatense se haga en Mar del Plata, donde debe ser, con todos los artistas de los espectáculos que ya van a estar acá para el 21 de diciembre", consideró Patalano, quien adelantó que habrá una invitación para periodistas de otros puntos de Argentina y de países límitrofes para hacer aún más extensiva la difusión del evento.

El empresario dijo que todavía debe definirse el lugar donde se realizará el acto que dará el puntapié oficial inicial al verano marplatense pero confió que será frente a la costa. "Puede ser que sea para el lado del Torreón o del Hotel Provincial. Pero lo ideal es que sea en la costa y con un lugar protegido por si llueve", indicó al respecto.

Pese al contexto económico y el cambio de Gobierno, Patalano ratificó "buenas expectativas" para esta temporada y puso énfasis en la "calidad abrumadora" de los espectáculos que llegarán a "La Feliz". "No sé si hay más shows pero sí son mucho más variados: hay clásico, comedia, revista, musicales y más todavía", insistió, y sintetizó: "Es la programación ecléptica de siempre con precios que van a tratar de ser lo más parecido posible a los del año pasado".

Respecto del Centro de Arte RadioCity+Roxy+Melany, ubicado sobre la calle San Luis al 1750, que tiene como director a Marcelo Marán, el empresario recordó que habrá presencia de figuras como el comediante Roberto Moldavsky y Antonio Gasalla.

"Volver a Mar del Plata es una felicidad"

Por su parte, Florez no ocultó su alegría por volver a realizar una temporada teatral en la ciudad con su propuesta “Fátima es mágica”, cuya obra fue creada y dirigida por Norberto Marcos, esposo y además representante de la actriz.

"Yo creo que las cosas cuando fluyen es porque uno hace las cosas de corazón. Y esta es realmente mi vocación. Cuando Lino me dijo que estaba puesta mi marquesina, no dudé en venir de inmediato para Mar del Plata. Qué se yo, soy así, me fascina", expresó, en primer lugar.

En diálogo con este medio, la imitadora rememoró que su show se podrá disfrutar desde el 19 de diciembre en el Teatro Roxy y consideró que tiene un "despliegue que es una cosa de locos". "Hay bailarines y músicos marplatenses y estamos con el mago Emanuel y Ariel Tarico. Esto es un espectáculo para toda la familia", remarcó.

En el verano pasado, Florez se quedó con la estatuilla de oro de los prestigiosos Estrella de Mar por su show "Fátima superstar" y no evitó esconder sus expectatiavs por volver a repetir la experiencia. "Ese tipo de esperanzas nunca se pierden sino que, al contrario, se refuerzan", consideró.

"Yo no podía creer cuando me dieron el Estrella de Mar de Oro; se me aflojaron las piernas cuando escuché mi nombre. Es un recuerdo que lo tengo muy latente y me encantaría que vuelva a pasar. En este show pongo y ponemos todo y más", aseguró.