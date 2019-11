Familiares del Repunte siguen pidiendo justicia: “El Estado también es responsable”

Se concentrarán este domingo a las 15 en la Banquina Chica de los Pescadores. Solicitan al juez Lleral, que haga lugar a la ampliación de las pericias. Cuestionan el rol del armador y de Prefectura.

A 29 meses del hundimiento del Repunte, familiares y amigos de las víctimas de la tragedia se concentrarán este domingo a las 15 en la Banquina Chica de Pescadores para seguir reclamando Justicia.

En diálogo con 0223, Gabriela Sánchez, hermana del capitán del Repunte y una de las integrantes de la multisectorial “Ningún hundimiento más”, solicitó que el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, “haga lugar a la ampliación de las pericias y que se utilicen todos los medios técnicos para realizar la ampliación de la pericias y de esta manera poder conocer las verdaderas causas del hundimiento que se llevó la vida de diez tripulantes. Existen equipos técnicos tipo Rovs, que pueden tomar imágenes. Han traído tecnología por otros casos. Creo que no somos ciudadanos de segunda”, razonó.

"Asimismo, la firma Caputo ya cobró el seguro pero las familias todavía no: una sola viuda tiene el certificado de presunción de fallecimiento de los desaparecidos y las demás no", cuestionó.

En ese análisis, Sánchez sostuvo que “además del armador, el Estado también es responsable porque Prefectura no hizo los controles que tenía que hacer. El Repunte estuvo tirado 4 años sin navegar y el Consejo Federal Pesquero siempre justificó su inactividad. Ha pasado demasiado tiempo y no se han tenido avances importantes en la causa penal, pedimos el cambio de carátula. Le decimos al Juez Lleral que no puede seguir mirando para otro lado. Exigimos el avance de la causa y justicia para las víctimas del Repunte”, cerró la referente de la multisectorial.