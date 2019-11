La Justicia condenó a 12 años de prisión a un exprofesor por violar menores

Se trata de Carlos Barboni, de 73 años. Se lo encontró responsable de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado" y "corrupción de menores" por hechos ocurridos años atrás en Balcarce.

El exprofesor y constructor, Carlos Barboni, fue condenado este martes al mediodía por la Justicia marplatense a 12 años de prisión por dos hechos de violación cotnra menores de edad que tuvieron lugar en Balcarce años atrás.

Después de las pruebas y testimonios que se presentaron durante el debate oral, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de la ciudad encontraron responsable al exdocente de 74 años por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado" y "corrupción de menores" y dictaminaron su "inmediata detención".

La condena contra el balcarceño estuvo en sintonía con la pena que solicitó en su alegato el fiscal Rodolfo Moure, quien destacó el veredicto de los magistrados y consideró que se trata de un fallo con características "ejemplares".

"Es muy importante que el tribunal se haya pronunciado de esta manera teniendo en cuenta la gravedad del caso. Y se ratifica la famosa frase del 'no es no': no sólo es necesario la violencia física para violar a alguien sino también la violencia psicológica", sostuvo el funcionario judicial.

En este sentido, al brindar su parecer de la sentencia, Moure dijo que el tribunal entendió que la voluntad de los menores abusados sexualmente estuvo "totalmente viciada por el juego de seducción y engaño" que desplegó Barboni contra sus víctimas.

El representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que la sentencia que se conoció este martes solamente estuvo ligada a la investigación de dos casos de violación pero no descartó que haya más episodios en los que se vería involucrado el exprofesor e incluso recordó que durante el juicio se reveló un tercer caso.

Barboni ya tenía una pulsera electrónica con el beneficio de la prisión domiciliaria a partir de la detención que se materializó en mayo de este año por la denuncia de un adolescente que dijo haber sido violado por él entre 2014 y 2015 en la vecina localidad. El abusador lo había contactado a través de redes sociales por un perfil con el nombre falso "Joaquín Barbaroja".

Después de que la aberrante investigación tomara trascendencia pública al lograr su detención, un joven de 23 años que también había sido víctima de la perversión del hombre se animó a denunciar lo que había sufrido en 2009.