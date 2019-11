Veteranos de Malvinas no ocuparán la sede de PapelNonos: “No sabíamos que detrás había gente”

Desde Avedema aclararon que desconocían que el espacio cedido en comodato por el Municipio estaba ocupado por los abuelos. “Nos vimos manchados por algo que no tenemos nada que ver”.

Miembros de la Asociación de Veteranos Defensores de Malvinas (Avedema) aseguraron que no aceptarán el espacio cedido por el intendente Carlos Arroyo ya que “desconocían” que estuviera ocupado por la Fundación PapelNonos.

En diálogo con 0223, Alejandro Ibáñez, titular de Avedema, sostuvo que se generó "mucha polémica" de la cual ellos desconocían y que en tal sentido remarcaron no pretender “hacerle mal a nadie”.

“Cuando llegamos ahí, nos encontramos con una fundación armada”, afirmó Ibánez y señaló que durante el fin de semana se reunieron con Jorge Estrada, representante de PapelNonos y le manifestaron que no querían el lugar.

En las últimas horas, el Municipio emitió un comunicado donde intentando aclarar la polémica, explicaron que la idea era compartir esa sede, que desde hace 15 años funciona la fundación de abuelos, y que “en ningún momento se planteó echar a PapelNonos”.

En ese análisis, Ibánez argumentó que el lugar “es pequeño” y no podría compartirse dado que Avedema la conforman 130 excombatientes.

“Durante muchos años estuvimos buscando un lugar y no queremos conseguirlo de esta manera. Ahora nos vamos a reunir (con el Intendente) y esperamos que nos aclare esta situación, porque estamos en el medio de una guerra y lo que menos pretendemos es hacerle mal a nadie. Durante muchos años estuvimos buscando un lugar y no queremos conseguirlo de esta manera. Nos vimos manchados por algo que no tenemos nada que ver”, cerró Ibáñez.