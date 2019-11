Advierten a legisladores y abogados por la dilación del jury contra el fiscal general

De no justificar las ausencias en las dos audiencias, podrán ser sancionados y removidos. Deberán justificar las inasistencias.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación advirtió a los miembros que forman parte del jury que se lleva adelante contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, por las dilaciones en el procesamiento contra el ex oficial subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusado de crímenes de lesa humanidad.

Luego de lo que fue la ratificación del proceso judicial, desde el órgano constitucional advirtieron a los magistrados y funcionarios que se ausentaron en las dos audiencias convocadas para llevar adelante el jury contra el fiscal general. Por tal motivo, deberán verificar si las inasistencias corresponden a circunstancias debidamente justificadas por situaciones excepcionales.

La resolución del Jurado advierte que, en caso de no conseguir el quórum necesario para celebrar la próxima audiencia, los legisladores podrán ser sancionados de no cumplir con sus obligaciones legales, aplicando multas de hasta una dieta, suspensiones e incluso reemplazo. En el caso de los abogados, también podrán ser removidos y sancionados en el ejercicio profesional de hasta un año, en caso de no acreditarse las ausencias mencionadas.

El viernes pasado, por segunda vez se volvió a postergar el inicio del jury contra Fernández Garello por falta de votos para iniciar la sesión. El diputado Santiago Andrés Nardelli, el senador Juan Pablo Allan, ambos de Cambiemos, y los diputados del Frente Renovador Jorge Alberto D’Onofrio y Lisandro Emilio Bonelli no asistieron a la audiencia. A ellos se sumaron los representantes del Colegio de Abogados de la Provincia, el Dr. Horacio Enrique Hernández y el Dr. Horacio Alberto Vero.

En cambio, el presidente del Jurado y presidente de la Suprema Corte provincial, Eduardo de Lazzari, y los abogados Dr. Carlos Zimmermann y Dr. Leandro Matilla sí se hicieron presentes en la sesión. El legislador Avelino Zurro, de Unidad Ciudadana, fue recusado por el fiscal.

En tanto, este martes la sala 1 de la Cámara Federal de San Martín había rechazado los pedidos de nulidad y apelaciones interpuestos por la defensa, confirmando así el procesamiento de Fernández Garello y otros seis agentes por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria reclaman desde hace meses que el Fiscal General sea "suspendido y apartado" del rol central que desempeña en la Justicia local al entender que "una persona procesada por delitos de lesa humanidad no puede cumplir funciones en un poder de la democracia".

La organización que promueve la defensa de los derechos humanos entiende que las dilaciones en el comienzo del jury forman parte de otra "muestra de protección política" a favor de Fernández Garello. "En septiembre pasado, el primer llamado a audiencia para tratar el jury tampoco contó con quórum también por la ausencia de los legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador. Para esa misma audiencia, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, presentó un dictamen para deslindar a Fernández Garello de las acusaciones", recordaron.

Las acusaciones sobre el fiscal general de Mar del Plata y otros seis agentes de inteligencia surgen a partir de una denuncia presentada por la Comisión por la Memoria junto al Serpaj, el Cels, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina, en 2016.