Por segunda vez, postergaron el juicio político al Fiscal General por delitos de lesa humanidad

El Senado no logró reunir el quórum para iniciar el jury contra Fabián Fernández Garello, a quien se lo investiga por su presunta participación en tres crímenes de lesa humanidad.

Por segunda vez, se volvió a postergar el inicio del jury contra el Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, a quien se lo investiga por su presunta participación en tres crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.

Si bien la Suprema Corte de Justicia bonaerense había dispuesto el comienzo de la audiencia para este viernes, el Senado no reunió el quórum suficente para poner en marcha el proceso de enjuiciamiento contra el funcionario de la ciudad.

Fuentes judiciales que consultó 0223 precisaron que no se presentó ningún legislador y que solamente asistieron dos conjueces ¿Cómo sigue el caso? Está previsto la convocatoria a una nueva audiencia, que aún no tiene fecha de realización, "bajo apercibimiento para quienes no se presenten de manera injustificada", según se precisó.

La primera convocatoria para iniciar el jury fue el jueves 26 de septiembre pero la historia se repitió: aquel encuentro que dispuso la Justicia no prosperó porque los representantes del Congreso tampoco asistieron para dar quóurum.

La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, había dictado a mediados de abril el procesamiento contra el funcionario de al ciudad, sin contemplar la prisión preventiva, y le trabó un embargo de 300 mil pesos.

La magistrada justificó su postura al sostener que Fernández Garello fue “partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad comedida por un funcionario público, imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado por tratarse de perseguidos políticos”.

Las acusaciones sobre el fiscal general de Mar del Plata surgen a partir de una denuncia presentada por la Comisión por la Memoria junto al Serpaj, el Cels, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina, en 2016.

En concreto, los organismos de DDHH sacaron a la luz su posible rol dentro de la estructura represiva del terrorismo de estado, cuando se desempeñaba como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la delegación de San Martín.