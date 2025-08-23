Descuidados: usaron un inhibidor, desvalijaron un auto pero los vecinos los descubrieron

El robo sucedió en un vehículo que estaba estacionado en Libertad y Dorrego.

Una mujer y un hombre fueron detenidos este viernes luego de haber desvalijado un vehículo que se encontraba estacionado, a plena vista de todos.

El hecho sucedió el viernes por la tarde en Libertad y Dorrego, cuando un hombre de 18 años y una mujer de 48 utilizaron un inhibidor para abrir un vehículo Volkswagen Polo estacionado sobre la avenida.

Del coche sustrajeron una mochila, una notebook, una tablet, dos celulares, elementos de higiene y una billetera con documentación.

Si bien actuaron de forma rápida, no revistieron cuidados y fueron vistos por vecinos y transeúntes que llamaron a la Policía inmediatamente y aportaron sus descripciones.

Así, personal del Comando de Patrullas logró ubicar a los sujetos que circulaban por Balcarce y España (a muy pocas cuadras del hurto), con los elementos robados en su poder junto a un handy de estilo policial.

Por orden del fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo, ambos fueron notificados de la formación de una causa por hurto agravado por uso de llave falsa y trasladados a las unidades N° 44 y N° 50 de la cárcel de Batán.