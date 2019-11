Juan Tapia: "Para construir una mejor imagen del Poder Judicial es importante una buena comunicación"

En una charla con 0223 Radio el Juez de Garantías Juan Tapia se refirió a la realidad carcelaria de Mar del Plata y abordó temas como la falta de comunicación del Poder Judicial, el mito de la "puerta giratoria" y la visión que el común de la sociedad tiene de la Justicia.

El titular del Juzgado de Garantías Nº 4, Juan Tapia, visitó los estudios de 0223 Radio y, en una distendida charla habló sobre la necesidad de una Ley de cupos en las unidades penitenciarias bonaerenses para evitar la superpoblación.

Además, el magistrado opinó sobre la falta de comunicación del Poder Judicial con la sociedad en general, el mito de la "puerta giratoria" y responsabilizó al Estado por la falta de garantías respecto a la integridad de las personas privadas de la libertad.

- ¿Cuantas veces te hablan mal de la justicia?

- Todo el tiempo porque dentro de la palabra justicia hay muchos significantes. La idea de justicia no tiene que ver solo con la justicia social, en general se piensa que justicia es todo lo que pasa en Comodoro Py y la verdad que nada que ver. El poder judicial no comunica lo que hace a la sociedad. Esta idea de que el poder judicial habla por los fallos y eso es cierto hasta ahí,en la medida en la que vos no podes hablar antes de dar el fallo. Porque después, tenes que explicar a la sociedad el por qué y a veces es complejo. A veces es más cómodo para algunos pasar desapercibido porque siempre corres riesgos.

Para construir una mejor imagen del poder judicial es necesario explicar determinados contenidos, decisiones… todo el día se da información en los medios y si no se explica bien corres riegos de crear mitos como por ejemplo el de la puerta giratoria

- En los últimos años se instaló la idea del garantismo como algo negativo o la doctrina Zafaroni

El juez es un actor político. No político partidario pero está en un espacio de poder. El juez puede arruinar una vida. Entonces en ese marco se empieza a tergiversar un término que es ser garantista que es un termino casi imperativo para ser abogado que es ser garantista: defender las garantias institucionales para defender a una persona.

Cuando el garantismo se menosprecia, se habla de manera despectiva primero hay una visión desinformada y segundo hay mala fe en esa desinformación.

- ¿Las decisiones judiciales están atravesadas por la opinión pública?

Sería muy malo que asi sea. La primera información no siempre es exacta y no es la prueba definitiva de un caso pero es lo que primero llega a los medios. Y esa primera información siempre llega de un parte que pasa la Policia que es la primera que llega al lugar.

Muchas veces, con la reconstrucción que se hace en el proceso judicial se llega a un resultado que es muy distinto al de la primera información y esa primera información es la que queda arraigada en la sociedad

- ¿Qué análisis haces de La situación de la población carcelaria en Mar del Plata o en la Provincia de Buenos Aires?

Antes se decía que la actuación del Poder Judicial termina cuando dictas sentencia y la persona va a la cárcel. Ahora ha cambiado. Hoy cotidianamente hay personal recorriendo la cárcel, hay más control.

Hoy las cárceles están desbordadas. El tema es cómo entre los tres poderes del Estado se piensa un sistema para para tres cuestiones alternativas: liberar detenidos, impedir el ingreso de nuevos detenidos a determinados establecimientos y construir nuevas cárceles

En batán el cupo es 900 Detenidos, entonces la solución es no poner 901 presos. Cuando entra un interno nuevo ¿qué haces? Liberás al que está más próximo a cumplir condena o al que tiene un delito más leve. Pero hay que buscar un sistema de esa naturaleza.

El hacinamiento empieza a generar violencia, problemas en la salud de los internos, condiciones indignas de vida.

También hay que tener en cuenta que a gran parte de la sociedad no le importa lo que pasa en la cárcel, no le importa que los detenidos vivan así, y hasta festejan que estén viviendo de esa manera. Posiblemente porque no consideren que alguna vez pueden llegar a estar detenido. Pueden estar mandando un mensajito mientras manejan y provocan un accidente y terminan en Batán. Entonces hay que cambiar la perspectiva