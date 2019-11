El kilo de pan ya se vende en Mar del Plata a $130: "Trataremos de que no suba más"

El incremento se hizo sentir en el bolsillo de los consumidores, por lo que las ventas bajaron. De todas formas, aclararon que al corto plazo el precio podría reacomodarse a la baja.

El posible aumento por encima de los $100 que habían advertido la semana pasada desde el Centro de Industriales Panaderos de Mar del Plata ya se materializó y el kilo de pan en algunos locales de Mar del Plata se consigue hasta en $130.

Luego de lo que fue el aumento en la comercialización de la bolsa de harina, que por estas horas se mantiene estable alrededor de los $1200, a raíz de los movimientos en la cotización del dólar, finalmente el kilo de pan volvió a sufrir un nuevo incremento y tras la suba ya se advierte una caída en las ventas de la actividad.

"Se está vendiendo entre $100 y $130, pero la venta de pan ha mermado", explicó Carlos Monzón, titular de la entidad, en declaraciones a 0223, y cuestionó la coyuntura socioeconómica de los consumidores. "Hoy los precios son muy altos y la gente no puede afrontarlos porque no tiene poder adquisitivo. Los sueldos están estancados", consignó.

Asimismo, el dirigente panadero aseguró que "hay un 50 y 50 de panaderías que tienen stock de harina", y admitió que "puede haber una variable en el precio a corto plazo" a raíz de la nueva cosecha de trigo. "Los molinos están con sobre oferta. El precio podría reacomodarse a la baja. Veremos si se puede estabilizar con la nueva cosecha, estamos con un precio muy elevado", sostuvo.

Pese al incremento en las tarifas de los servicios y combustibles que sufrieron los usuarios, Monzón se mostró predispuesto a que el pan no padezca un nuevo aumento antes de fin de año. "Tratamos de que no suba más. Nos comprometimos a pagar los salarios, contribuciones, etcétera. Pero si no hay venta no se van a poder pagar. Esa es la preocupación", lamentó.

Por último, el dirigente refutó la idea de que hay trabajadores del sector que emigran de Mar del Plata en busca de nuevas oportunidades, tal como habían indicado desde el Sindicato de Panaderos. "Para mí es al revés. Cada vez viene más gente a ofrecerse. Ahora muchos vienen a hacer la temporada, en este momento sobra", concluyó.