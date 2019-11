En los últimos cuatro años, la tasas sufrieron un aumento promedio del 383%

El dato fue revelado desde el Frente de Todos, al estimar el "promedio ponderado" que se desprende de las distintas categorías que rigen en la TSU para los contribuyentes marplatenses.

383. Ése es el porcentaje de aumento que sufrieron las tasas municipales durante los úlitmos cuatro años, según el "promedio ponderado" que calcularon los concejales del Frente de Todos, que no evitaron reiterar la crítica por el fuerte impacto que representa para el bolsillo de los marplatenses y la preocupación por las dificultades cada vez más frecuentes para poder cumplir con el pago de estas responsabilidades.

En una primera instancia, Virgina Sívori, la concejala del kirchnerismo, cuestionó que las subas que se manifiestan desde el Gobierno de Carlos Arroyo "nunca son las que se terminan refeljando en las boletas" y adivrtió, bajo la misma tónica, que "al vecino le termina llegando un incremento muchísimo mayor de lo que se viene diciendo".

"Esto tiene que ver con que hay una fórmula para calcular la tasa en la que se considera la valuación fiscal como una de las variables. Pero cada propiedad tiene una valuación fiscal distinta y entonces todos los vecinos tienen una forma distinta de calcular esos aumentos", explicó la edil, en una entrevista que le concedió a 0223.

Por las diferencias que se presentan para cada contribuyente, la concejala aclaró que no existe un "promedio real" para realizar cálculo sobre la evolución del aumento pero sí un promedio ponderado, que surge de la mirada del promedio que se puede establecer de las cuentas que hay en cada categoría que contempla la TSU. "Para esto, se debe calcular el promedio de aumentos por categoría y además ponderarlo por la cantidad de cuentas por categoría", sintetizó.

Bajo esta lógica, Sivorí reveló que durante un 2018 se registró una suba con un promedio ponderado del 170 por ciento mientras que desde fines de 2015 hasta la fecha ese mismo promedio trepa al 383 por ciento. "El problema es que los vecinos en todo este tiempo no han visto demorados sus servicios como deberían. Entonces, el contribuyente paga una tasa, que siempre es por la rececpción de un servicio, pero no se mejora nada", cuestionó.

Además, al profundizar su análisis, la concejala kirchnerista criticó que se no haya promovido un trabajo para que la fórmula que define el aumento de la TSU tineda a una mayor "progresividad" para que "los que más tienen paguen más y que los que menos tienen paguen menos". "Ha ocurrido todo lo contrario: no hay equidad tributaria y se ha cargado mucho sobre los contribuyentes que pagan siempre".

Y esto se ve reflejado en una consecuencai de no menor impacto para la disponibilidad de recursos que proyecta el Municipio: la reducción de la cobrabilidad. "Hay 432 mil cuentas en General Pueyrredon y en 2018, que es el úlltimo dato que tenemos, solamente se registró el pago de la mitad de los contribuyentes. Y la recaudación también cayó en los últimos años", indicó Sívori.

Sin embargo, la concejala reconoció que no hay información oficial "transparente y fácil de encontrar" y cuestionó que las autoridades no brinden mayor accesibilidad a este tipo de registros. "Siempre hablan de que la cobrabilidad está cerca del 60 pero es menor porque no se termina de decir cuánto dinero hay emtido en cantidad de boletas", ejemplificó.