El desconsuelo de un vecino: "Perdí todo, estoy hecho mierda"

Entre lágrimas, Ricardo describió el momento en el que tuvo que desalojar su vivienda y pidió por la ayuda del Estado. "No tengo un mango, no sé a dónde voy a ir a parar", agregó.

Momentos de tensión se vivieron este domingo por la noche luego del incendio que se desató pasadas las 22 en el depósito de la distribuidora de perfumería y limpieza Torres y Liva. El fuego no solo devoró la estructura del edificio, sino también que alcanzó a departamentos linderos lo que obligó a los bomberos, policías y personal de Defensa Civil a desplegar un gran operativo de desalojo.

Entre un centenar de evacuados, Ricardo dio cuenta de la dramática situación que le tocó vivir y entre llantos abogó por una pronta respuesta para los damnificados. "Que alguna autoridad me ayude, me quedé totalmente en bolas. 30 años perdidos al pedo. No tengo un mango, no sé a dónde voy a ir a parar", sostuvo desconsolado.

Entre la desesperación, el hombre deposita su esperanza en el accionar de los funcionarios. "Quiero que me ayuden. Me dijo el intendente que me iba a ayudar. Confío en él. Espero que haga todo lo que me dijo. Mucha gente mayor se quedó sin sus habitaciones. Hoy puedo ir a dormir a lo de un amigo, pero hay gente que está tirada en la plaza y perdió todo. Que nos den una mano", insistió.

Ante la consulta de los medios, Ricardo explicó que al momento en el que se desató el incendio estaba por cenar con su familia. "Sentí humo y bajé. Se estaba prendiendo fuego la persiana y había una sola dotación de bomberos. Empezaron las explosiones y el fuego comenzó a extenderse. A los 40 minutos cayó la segunda dotación. La gente trató de sacar todo y evacuar el edificio. Lo único que pude sacar fue la campera y el short. Es lo único que me quedó puesto", describió.

A la espera de alguna colaboración, el hombre cerró entre lágrimas. "Fue terrible. No me lo voy a olvidar nunca. Espero que alguien se haga cargo de todos los que nos quedamos en la calle. Perdí todo. Estoy hecho mierda", concluyó. Aquellas personas que quieran solidarizarse con Ricardo pueden comunicarse por teléfono al 155-770629.

Por la gravedad del incendio, los evacuados, que hasta el momento alcanzan el centenar de personas, fueron trasladados a la Plaza Rocha y quienes requirieron asistencia médica luego fueron derivadas al Centro de Salud Nº1 “Presidente Arturo Humberto Illia”. El jefe de Defensa Civil, Rodrigo Goncálvez, confirmó esta madrugada que los evacuados alcanzan el centenar y que la mayoría necesita asistencia psicológica ya que se encuentran en estado de shock.

"Este es uno de los peores incendios que tenemos en nuestra historia. Todavía es muy prematuro para hablar de cuestiones definitorias. Destaco la labor de los bomberos que se están jugando la vida para sofocar este incendio", ratificó el funcionario, en una conferencia de prensa que brindó pasadas la 1.30.

El fuego en el edificio de Rivadavia y 20 de septiembre comenzó alrededor de las 22:15 y rápidamente se propagó a la totalidad del edificio. Incluso, alcanzó a algunos departamentos de edificios linderos. En cuestión de minutos, las llamas se devoraron los cimientos y la mitad del edificio terminó cediendo ante la voracidad de las llamas y los fuertes vientos, lo que provocó un fuerte estruendo.

Pese a la magnitud del incendio por el que fueron evacuados cientos de vecinos, fuentes consultadas por 0223 confirmaron que no hay personas heridas, por lo que solo hay que lamentar pérdidas materiales.

Al menos cinco dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para sofocar las llamas. Camuzzi Gas Pampeana, empresa proveedora de gas en Mar del Plata y la región, cortó el suministro de gas en la zona. La Municipalidad de General Pueyrredon activó un protocolo de emergencia y estableció un perímetro de 200 metros a la redonda.