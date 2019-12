El relato de una víctima del Pastor: "Enterarme de los entretelones fue trágico"

Nélida Henry explicó el engaño al que la sometió Isaías Hurtado. Llegó a tomar un crédito de 15 mil pesos "con la fe de que iba a haber un lugar de bendición", pero solo le devolvieron las primeras siete cuotas.

Luego de que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenara este lunes al falso pastor Isaías Hurtado a la pena de 24 años y seis meses de prisión por delitos de trata de personas, una de sus víctimas expresó su conformidad con la resolución de los jueces y brindó detalles sobre el accionar del condenado.

"Estoy muy conforme. Creo que en Latinoamérica y en el resto del mundo es la primera vez que son tantos años que se le da a los criminales que usan la religión como pretexto para enriquecerse, tratar personas, servirse de ellas y reducirlas a la servidumbre", consideró Nélida Henry, una de las damnificadas por Hurtado y su ex pareja Patricia Soledad Padilla Coronado, condenada también a la pena de 10 años de prisión y multa de 50 mil pesos.

Henry tuvo sus primeros contactos con la iglesia de Hurtado tras escuchar sus mensajes en la radio, pero aseguró que desconocía "todos los entretelones". "Había gente que la hacían dormir sobre colchones con una almohada y no les daban de comer. Enterarme de esto fue trágico, fue encontrar un abismo", sostuvo.

La promesa de construir una sede evangélica la llevó a Henry a tomar un crédito de 15 mil pesos por primera vez con el fin de colaborar como creyente ya que son los fieles quienes "sostienen el culto", según indicó. "Lo hacía con la fe de que iba a haber un lugar de bendición. Nunca había tenido tanto dinero", explicó.

Si bien los condenados le prometieron que le iban a pagar el crédito, solo le abonaron las primeras siete cuotas. "Cuando fui a reclamar me cortaron el rostro. Me atendían en la calle, me ninguneaban", relató.

Tras el fallo que dieron a conocer los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz, Henry agradeció a la Fiscalía que "nos atendieron como seres humanos, nos escucharon". "Nos pusieron a disposición psicólogos, personal altamente calificado y hasta una querella", rescató.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo de Juan Manuel Pettigiani, había solicitado una pena de 35 años de prisión Hurtado, acusado de numerosas violaciones y de haber captado, entre julio de 2007 y julio de 2016, a más de 20 personas a través de un mensaje de fe para reducirlas a la servidumbre, explotarlas laboralmente, y hasta desapoderarlas de sus bienes.