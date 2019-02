Abuso en el camping: pidieron la falta de mérito de los tres detenidos

En sintonía con el pedido que la semana anterior ya había formulado la defensa de Juan Cruz Villalba, los abogados que patrocinan a Lucas Pitman y Tomás Jaime le solicitaron a la Justicia de Garantías la falta de mérito para el dictado de prisión preventiva de los imputados. La presentación se hizo antes de que el Juez de Garantía Saúl Errandonea defina la continuidad o no del encierro de tres de los cinco jóvenes imputados por la violación de una adolescente en un camping de Miramar.

De esta manera la presentación de los abogados Mauricio Varela y Martín Bernat se suma a la que hizo Marcelo Jímenez y tiene en común el planteo de que la prueba reunida por la fiscal Florencia Salas no logró acreditar la comisión de delito.

Las fuentes judiciales consultadas le adelantaron a 0223 que el escrito de treinta páginas hace hincapié en que no hay lesiones compatibles con abuso sino con una actividad sexual previa. “Para los abogados el hecho como fue denunciado no existió, no fue cierto y apuntan al consentimiento al que hicieron referencia dos de los imputados”, agregaron.

Varela y Bernat le confirmaron a este medio la presentación del pedido de falta de mérito aunque se abstuvieron de dar algún detalle al respecto. La postura de los profesionales está en sintonía con la decisión que el 5 de enero pasado hizo la Justicia de Garantías para preservar cuestiones relacionadas con la causa y para preservar la identidad de la víctima.

“Estamos confiados, hicimos un planteo muy completo y estamos muy esperanzados en que se dicte la falta de mérito. Creemos que es lo correcto y que tienen que quedar en libertad, pero no puedo dar ningún otro detalle de los fundamentos que presentamos”, aclaró Bernat.

Tras regresar a la actividad con el fin de la feria judicial el Juez de Garantías tiene que decidir en base al pedido de prisión preventiva que formuló la fiscalía y la falta de mérito de los tres defensores. Si bien la solicitud de Salas alcanza a Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba, los otros dos jóvenes que recuperaron la libertad están aún imputados a la espera de los resultados de las pericias de ADN.

Roberto Costa y Emanuel Díaz recuperaron la libertad luego de que lo solicitara la fiscal porque la adolescente de 14 años no los reconoció durante el reconocimiento fotográfico que se hizo el 22 de enero pasado. En ese contexto se consideró que no existen pruebas pendientes que puedan acreditar la participación de los dos jóvenes en el hecho.

Frente a ese panorama, Salas evaluó que mantener el encierro de los Costa y Díaz resultaba “abusivo” y pidió al juez de Garantías que ambos recuperen su libertad, sin perjuicio de la continuidad de la causa y de los resultados de las pericias de ADN, con sujeción a reglas de conducta. De esta manera, los dos imputados debieron fijar domicilio y no pueden mantener contacto con la víctima por ningún medio o vía ni hacer declaraciones sobre la causa y de su propia situación procesal.