Los docentes universitarios paran el 6, 7 y 8 de marzo

Los docentes universitarios realizarán un paro el 6, 7 y 8 de marzo en respuesta a los “absurdos” porcentajes de recomposición salarial “en negro” ofrecido por el Gobierno Nacional. La medida de fuerza fue dictaminada por el plenario de secretarios generales de la Conadu, que resolvió convocar al primer paro nacional del año.

De esta manera, junto a otros gremios del sector, los trabajadores de la educación visibilizarán sus demandas en la calle y exigirán, también de esta forma, la inmediata convocatoria a paritarias para todos los niveles.

Pedro Sanllorenti, secretario general de Adum, explicó que el paro nacional, que durante la jornada del 8 de marzo se expresará en adhesión y acompañamiento a las acciones de las compañeras mujeres, “es la respuesta que los docentes tienen ante el permanente atropello del Gobierno a los derechos de los y las trabajadores de la educación”.

“El comienzo del 2019, lamentablemente, nos encuentra frente a una discusión muy compleja, muy trabada, con respecto al cierre de la paritaria 2018. Realmente nadie podía imaginar en septiembre, cuando firmamos el acuerdo salarial, que los 25 puntos acordados –que en su momento podían parecer una suma razonable - iban a convertirse en el presente en 50. Ante la inflación en curso, para empardar, necesitaríamos pactar el doble de lo firmado. Y el Gobierno, como es de esperarse, no alcanza ni quiere llegar a esos valores. Por eso está otorgando algunas sumas, todas en negro, que además de estar muy lejos de lo necesario para no perder poder adquisitivo, perjudican a nuestras obras sociales y a los jubilados, que no perciben un centavo, remarcó Sanllorenti.

En ese marco, el dirigente agregó que la medida de fuerza también encuentra motivos en la urgencia y necesidad de que se reabra la paritaria nacional docente. “Esa importante instancia de diálogo fue suprimida por este Gobierno. Y como desde entonces, durante el paro, con los compañeros y compañeras de la Ctera y otros sindicatos de la educación, vamos a confluir en ese reclamo y en esta medida de acción directa”, adelantó.

Por último, Sanllorenti aseveró que el paro marca “el momento inicial de la disputa de este año, que no sólo va a atender las cuestiones del salario, sino que también deberá atender los temas y cuestiones que hacen al presupuesto universitario que, como los salarios, es muy inferior al incremento de la inflación”, concluyó.