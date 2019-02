Abuso en el camping: otorgaron la excarcelación extraordinaria a los tres detenidos

El Juez de Garantías Saúl Errandonea rechazó el pedido de cese de la prisión preventiva de los tres detenidos por el abuso de una adolescente en el camping “El Durazno” pero les concedió la excarcelación extraordinaria de Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba. La medida no se hará efectiva hasta que quede firme y el abogado de la familia de la víctima apelará la misma los próximos días.

Según los datos a los que tuvo acceso en exclusiva 0223 el Juez concedió la excarcelación extraordinaria e impuso a los tres jóvenes una seria de reglas especiales. Los imputados no podrán acercarse a la víctima, a su familia en un radio no menor a los 200 metros y no podrán tener contacto por cualquier medio o vía, ello hasta tanto culmine el presente proceso. La medida fue notificada este domingo a los abogados Mauricio Varela, Martín Bernat y Marcelo Jiménez.

El magistrado también les ordenó que se abstengan de hacer “cualquier tipo de declaración pública que implique revelar su identidad o aspectos relativos a su intimidad” y que comparezcan a su Juzgado “en forma semanal en la forma que se prescribirá, rigiendo en las citaciones que se produzcan las obligaciones emergentes derivadas de su condición de imputado”.

Maximiliano Orsini, abogado de la familia de la víctima, adelantó que apelará la medida dentro del plazo legal de cinco días y consideró que hay contradicciones en la medida porque se reconoce la participación de los imputados y la prueba presentada en la causa. “Con los mismos fundamentos el pasado 4 de febrero les dictó la prisión preventiva”, sostuvo.

El magistrado sostuvo que no advierte que “los encausados puedan eludir la acción de la justicia o frustrar su actividad, llegando a esta convicción dado el mayor acercamiento logrado a través de los informes confeccionados y de los que ya se diera cuenta, tanto sobre la personalidad de los causantes como de los entornos familiares”.

Con relación a la oposición que plantearon Orsini y la fiscal Florencia Salas dijo discrepar con ambos acusadores “en cuanto a que no ha variado la situación tenida en cuenta en oportunidad de dictar la medida de coerción con la actual. Así por el contrario, el proceso ha ido incorporando elementos de conocimiento que nos ubican en un mejorado posicionamiento para decidir”.

Para dictar la excarcelación extraordinaria Errandonea incorporó “los distintos incidentes informes – psicológicos y ambientales - que permiten en esta oportunidad, poseer - insisto- un conocimiento más completo de ciertos aspectos personales de los causantes”.

Los tres imputados seguirán detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán a la espera de que la medida quede firme y hacer efectiva la excarcelación.