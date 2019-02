foto

El fin de semana pasado Gustavo Cerviño practicaba kitesurf en la playa Punta Rasa, zona de San Clemente del Tuyú, en el partido de La Costa, y vivió un momento absolutamente impensado.

Mientras avanzaba sobre el agua, cerca de la orilla, sufrió el ataque de un perro pitbull que lo corrió desde la arena hasta ingresar al mar y lanzarse sobre uno de sus brazos para morderlo con furia.

La secuencia quedó grabada en una cámara que tenía Cerviño en uno de sus elementos de práctica.

Según contó la víctima, el perro lo mordió de tal forma que tuvo que dejar caer todo lo que sostenía, tirarse al agua y pelear contra el animal.

"Tuve que abrirle la boca con la otra mano para que me dejara. Después de eso, me tiró un tarascón al cuello. Si me hubiera agarrado, no contaría el cuento” detalló luego de subir el video a su canal de YouTube.