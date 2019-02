Denuncian ola de robos en Alem: exigen mayor presencia policial

Comerciantes de la tradicional calle comercial y gastronómica expresaron su preocupación por una serie de robos a locales en horas de la madrugada. Aseguran que son robos al voleo que aprovechan la ausencia de policía en las noches. Solicitan más presencia policial.

0223 recorrió el sector y dialogó con los comerciantes. Los hechos se dan en su mayoría en las últimas dos cuadras de la zona comercial de Alem, entre las calles Saavedra y Rodríguez Peña, en donde circulan menos personas, no hay cámaras de monitoreo y, según los comerciantes, la policía no llega.

Nicolás, de la parrilla “La 82” de Alem y Peña, reconoció que “en 30 días nos robaron 4 veces”. “Un día nos robaron los reflectores y parlantes que teníamos en el exterior, otra noche nos rompieron un vidrio y se llevaron la caja”, relató el joven y añadió: “luego, en otra oportunidad, rompieron otro vidrio, otra vez se llevaron la caja y unos vinos, y antes de ayer pasó lo mismo e intentaron llevarse la computadora”.

Según el comerciante, los robos no son planificados, “creo que son al voleo, la gente de la cuadra dice que son los trapitos”. “Esto pasa entre las 4 y las 5 de la mañana y no hay cámaras de seguridad en esta esquina”, sostuvo el joven, quien aclaró que esta situación complica mucho el funcionamiento del local en plena temporada: “Aparte de lo que te pueden robar, al otro día hay que seguir trabajando y está el vidrio roto, tienen que venir a arreglarlo y es un lío”.

Hace algún tiempo, comerciantes y vecinos se reunieron en una de las esquinas de la zona para denunciar esta situación ante los medios de comunicación. Luego de la reunión, según los participantes, hubo unos días en que había más policía, más patrullaje, más presencia, pero después de una semana todo volvió a la habitualidad.

Anabela, de la tienda “Ábita”, que se dedica a la venta de colchones, blanco y cortinas, aseguró que también sufrieron un hecho similar. “Nos robaron hace un mes, el mismo día que la primera vez que le robaron a la parrilla La 82”, sostuvo y describió: “Rompieron la puerta del local con un objeto contundente, y se llevaron $200 que había. También vimos que dejaron un rastro de sangre, como que se lastimaron al entrar”.

“Estos son robos al voleo, se aprovechan porque de noche la policía no anda y esta zona es la parte final del sector comercial, anda menos gente. Acá falta que pase la policía, hasta este sector no llegan. Luego de la reunión entre vecinos y comerciantes en donde se denunció la situación, anduvieron unos días y después se fueron”, expresó la comerciante.

A Juan, que tiene un kiosco lindero a la parrilla La 82, le comentaron que anoche estaban también merodeando en la puerta de su negocio, “es un muchacho joven que anda con algunos más”, aseguró. “Lamentablemente no es algo nuevo, en los últimos años me robaron 3 o 4 veces, siempre de la misma manera: de noche, cuando ven que no anda nadie rompen un vidrio e incluso han forzado las rejas, y después entran y se llevan lo que pueden”, sostuvo el kiosquero.

“Ayer robaron en otro kiosco –continuó- se llevaron un montón de cartones de cigarrillos y seguro que fue ese pibe, al que lo largaron al rato. Los mandan a robar los más grandes porque entran por lugares reducidos. Según dicen, es el mismo que estaba anoche con un 'trapito'” relató Juan en relación a otro hecho similar en la calle Alem.

Por último, el comerciante reflexionó: “Uno se siente impotente, los llevan y como son chicos de 12 o 13 años a las 2 horas los tienen que devolver a los padres. El tema es que la policía no anda de noche que es cuando más los necesitamos”.

