UPD: Arroyo habló de “volver a los valores del orden y la disciplina”

El intendente Carlos Arroyo calificó a los festejos del Último Primer Día (UPD) que realizan los estudiantes secundarios de Mar del Plata como de un “contrasentido” y recordó que en su época de estudiante era un día triste. Anheló los “valores antiguos” y cuestionó la ingesta de alcohol y drogas en cualquier tipo de festejo.

"(El último primer día) es algo que no debiera ocurrir porque es un contrasentido, festejar el último día del año más feliz. No me resulta racional. Yo creo que en otras épocas lo veíamos de otra manera: el primer día de clases llorábamos porque estábamos tristes porque sabíamos que empezábamos el último año de la mejor etapa de nuestras vidas. Después se terminaba el secundario o había que trabajar o empezar la universidad. En todos los casos eran responsabilidades, problemas y dificultades. Nadie quería ir el primer día para no empezar el último momento”, recordó el Intendente, en diálogo con la prensa.

En ese punto, Arroyo sostuvo que “ahora se han cambiado muchos valores. De alguna manera la sociedad se va a dar cuenta que hay que volver a los valores antiguos, los valores del orden, la disciplina, el trabajo y el sacrificio”, enumeró.

“Uno no es más feliz ni menos feliz por tomar un poco más o un poco menos de alcohol. Esto lo tienen que entender. Ni tampoco tapándose la vista y olvidar de los problemas que nos rodean sino ver cómo lo podemos resolver. Darse cuenta que sin esfuerzo ni sin trabajo se va resolver nada. Ni en la educación ni en ningún tema de este país. Con alcohol ni con drogas no, no es un buen consejo para nada”, razonó el jefe comunal.