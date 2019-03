Entre papelones y apelaciones, ¿se van y uno llega? y sigue la campaña

Cautelar y papelón

El gobierno municipal está resuelto a definir en la Justicia varios de los conflictos que enfrenta. De la mano del abogado que cada vez tiene más injerencia en el intendente Carlos Arroyo ya realizó dos presentaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, una de ellas con un guiño a favor (de manera preventiva suspendió la ordenanza que aprobó el Concejo para devolverle la bonificación docente a los municipales) y la otra aún por resolverse.

Pero del otro lado, en este caso del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), también utilizan las mismas armas y por eso presentaron sendas acciones de amparo en la Justicia Contencioso Administrativa. El viernes último, el juez Marcelo Fernández falló a favor de los docentes municipales y dictó una medida cautelar que anula el decreto firmado por el intendente que modificó el modo de cálculo de la bonificación para prácticamente extinguirla.

La decisión judicial, también prematura hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, se celebró entre los trabajadores y las autoridades del STM. Tal es así que, según cuentan, un hombre del gobierno de Arroyo fue enfurecido hasta el juzgado del doctor Fernández a cuestionar la decisión. Fiel a su estilo, mostró su cara más combativa, cuestionó a los empleados del juzgado y exigió que se cambiara la situación.

Obviamente, los empleados del Juzgado en lo Contencioso Administrativo se mostraron sorprendidos por la bravuconada de Mou y lo despacharon de la manera más elegante posible. Pero la cosa no terminó ahí.

Llamadito al juez

Otras fuentes consultadas por este medio señalaron que el ala dura del arroyismo comenzó a averiguar en qué otros juzgados había presentaciones de amparo los docentes municipales. Así dieron con otra presentación en el Juzgado de Simón Isacch. “Algunos dicen que hubo llamados al juez para averiguar la situación del expediente”, confiaron fuentes tribunalicias. Lo concreto fue que el magistrado rechazó dictar una medida cautelar y se basó en dos argumentos centrales.

El primero fue que no se advertía en la presentación de los docentes municipales que hubieran sufrido una reducción salarial. Es que si bien el decreto de Arroyo casi que eliminó la bonificación docente también incluyó una garantía salarial. La fórmula fue así: no se les achicaría el sueldo pero la diferencia por la “mala liquidación” sería absorbida por los futuros aumentos que no los docentes no cobrarán.

¿Apelación con suspensión?

Ahora viene las etapas de las apelaciones. El municipio ya está preparando la presentación que deberá presentar la semana próxima. Lógicamente, además de rechazar los argumentos de Marcelo Fernández, solicitará que la apelación tenga carácter suspensivo, es decir que hasta tanto se resuelva la medida cautelar quede sin efecto. “Va a estar difícil”, reconocieron fuentes del Ejecutivo.

¿Se doblan o se quiebran?

La tensión luego de la elección del presidente del Concejo Deliberante entre el arroyismo y el radicalismo es latente. Y en medio de esos rumores corrió la versión de que el intendente planeaba echar a todos los funcionarios radicales que hay en su gestión. Entre varios de segunda y tercera línea, hay dos secretarios: Alejandro Vicente (Gobierno) y Guillermo De Paz (Obras y Planeamiento).

El jefe comunal, muy enojado con los radicales, le habría transmitido tranquilidad a Vicente. “Usted no haga caso a los rumores. Yo le tengo confianza”, le habría dicho en las últimas horas. Sin embargo, es un hecho que si se produce un éxodo de dirigentes radicales de la gestión municipal el secretario de Gobierno no se quedará.

Sin votos

El que sigue en la dulce espera es Emiliano Giri. Si bien el pliego con su designación para presidir Obras Sanitarias comenzó a tratarse, por ahora el expresidente del Emtur no tiene los votos para ser ratificado en el cargo.

Ante la posibilidad de que se produjeran varias bajas en el gabinete, entre ellas la del secretario de Gobierno, muchos especularon con la posibilidad de que Giri desembarque en ese puesto clave desde lo político. Sin embargo, por el momento, Vicente sigue al frente de la cartera y Giri aguarda una definición en Osse.

Está claro que “por las buenas” el arroyismo y sus aliados no conseguirán los votos para aprobar la designación del funcionario. ¿Podrían ser los juzgados de Faltas una moneda de cambio? Algunos dicen…

Entre divisiones y jugarretas

Esas divisiones tan marcadas que existen parecen achicarse detrás de un tema: el aumento del boleto. Sin embargo, la voluntad del arroyismo y el radicalismo no son suficientes para aprobar la suba.

En ese contexto, el radicalismo intentó una jugada para cargarle la mochila a Arroyo: cederle el poder al intendente para que firme el aumento. Sin embargo, antes de poder plantear la propuesta en la comisión de Legislación el concejal de Crear Alejandro Carrancio confirmó que votaría en contra del aumento. Así, la única radical en la comisión, Cristina Coria, quedó entrampada: su propuesta no iba a ser aprobada y sin su voto favorable la suba del boleto sería archivada, algo que los radicales no quieren que ocurra.

Así, finalmente el proyecto se aprobó en la comisión de Legislación aunque todavía es un misterio lo que ocurrirá en la sesión plenaria.

Contingente marplatense

Guillermo Montenegro sigue firme con su plan para llegar a la Intendencia de Mar del Plata. Los movimientos que se produjeron las últimas semanas no alteraron su planificación y por ahora sigue de reuniones en Mar del Plata, con charlas con los vecinos, reuniones con empresarios y recorridas por asociaciones.

Esta semana también participó de la reunión del Consejo Directivo Provincial del Pro. Allí, compartió el “contingente marplatense” junto a los senadores Lucas Fiorini, Franco Baganto y la delegada del Ministerio de Trabajo de la Nación, Florencia Ranellucci. Según parece, las distintas vertientes del Pro en Mar del Plata se ordenaron detrás del diputado nacional.

Dos fotos

El otro que sigue con una agenda intensa es Maximiliano Abad, quien en menos de dos semanas mantuvo dos encuentros con la gobernadora María Eugenia Vidal, primero en la apertura de sesiones legislativas y luego en el encuentro del presidente Mauricio Macri y la gobernadora con legisladores.

“Haber tenido dos fotos en tan poco tiempo para nosotros es un gesto importante. Ratifica que salimos a caminar Mar del Plata con su aval”, señalaron desde el entorno del jefe del bloque de diputados.