Juicio a Federico Sasso: una médica dijo que el imputado estaba en la fase 1 de intoxicación

La quinta jornada del juicio que se le sigue a Federico Sasso por la muerte de la adolescente Lucía Bernaola tuvo el protagonismo de voces oficiales ya que los peritos accidentológicos, mecánicos y la médica que revisó al imputado recordaron al Tribunal las conclusiones que presentaron en sus respectivos informes. El debate se cerrará el lunes próximo con la declaración de testigos de la defensa y entre el martes y miércoles las partes harán sus alegatos finales.

Para uno de los integrantes de la querella lo más importante de la jornada fue la certeza que dejaron los peritos en cuanto a que el asfalto estaba seco y que no había circunstancias externas que dificultaran el manejo del imputado. “Claramente se confirmó que no hubo influencia del piso y que el auto perdió parte de la velocidad que traía cuando se cruzó y golpeó el cordón antes de atropellar a las víctimas”, dijo el abogado Maximiliano Orsini.

Para el profesional también fue contundente la exposición de la médica que revisó a Sasso a las nueve de la mañana y que aseguró que el joven presentaba una fase 1 de intoxicación. Sostuvo que casi seis horas después del siniestro aún coordinaba perfectamente pero aún mantenía un fuerte aliento etílico, como dijeron los jóvenes que se acercaron al lugar tras el siniestro.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-3-12-15-54-0--pense-que-estaban-todos-muertos-la-frase-que-descompenso-a-federico-sasso

Consultado sobre este punto el abogado defensor prefirió no emitir opinión hasta cerrar el lunes próximo la ronda de testigos. Facundo Capparelli le confirmó a 0223 que en la última audiencia escucharán a un perito de parte, a un testigo de concepto y a la madre de Sasso.

Una vez cerrada esa audiencia será el turnos de los alegatos que se realizarán en dos jornadas: mientras que el martes lo harían el fiscal Rodolfo Moure y los querellantes Orsini, Marcelo Savioli Coll –por el papá de Lucía- y Mauricio Varela por dos de los jóvenes heridos. Un día más tarde será el turno de la defensa y a su término, luego de que la posibilidad de que Sasso de sus palabras finales, se establecerá la fecha de lectura del veredicto y sentencia.

Los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Juan Manuel Sueyro definirán la gran duda que se plantó desde el comienzo de la investigación: si los hechos se encuadran dentro de un homicidio simple con dolo eventual o un homicidio culposo agravado que tiene prevista una pena menor.