Exigen a la Justicia que resuelva con "urgencia" la apelación contra la domiciliaria de Federico Sasso

La familia de Lucía Bernaola, la menor que en la madrugada del 4 de junio de 2017 fue atropellada y asesinada por Federico Sasso, mostró un profundo malestar por la falta de respuesta al recurso de apelación que presentó hace más de 100 días en la Justicia de Mar del Plata para dar marcha atrás con el beneficio de libertad asistida que le fue concedido al joven que fue condenado a seis años de prisión.

Verónica Borelli, la mamá de la víctima, aseguró que está "a la deriva" desde el fallo que le permitió al automovilista que provocó el accidente en completo estado de ebriedad cumplir el resto de la pena en su casa. "Uno piensa que llevar a una persona tras las rejas como se merece es lo que corresponde pero para esta Justicia no. Para ellos, Sasso es una persona que no corre riesgo de fuga y hoy está afuera bajo las condiciones de su libertad asistida", lamentó.

En declaraciones a 0223, la mujer, que también ha sido la cara visible de la lucha de otros familias atravesadas por conflictos similares, cuestionó que los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de la ciudad, Marcelo Riquert y Esteban Viñas, todavía no se hayan pedido sobre el recurso que presentó junto al abogado Maximiliano Orsini el 26 de enero en contra del beneficio de Sasso.

"Lo que están buscando es que yo me presenté en Tribunales y empiece a los gritos y a putear como si fuera una loca pero yo no soy ninguna loca. A mí lo único que me demora son los tiempos de la Justicia y por eso exijo que estos jueces me saquen la resolución ya mismo", insistió la madre de Bernaola.

Borelli expresó que "para estos magistrados parece que el tiempo no pasa pero para mí es un montón". "No me importa lo que decidan. Pero una vez que tenga el fallo de ellos, ya puedo tener la posibilidad de apelar a Casación en La Plata, que parece ser hoy la única instancia donde verdaderamente sacan resoluciones contundentes y escuchan a las víctima", aseveró, y agregó: "Lo único que pido es que estos jueces que se dedican a pasar papeles como si nada se decidan de una vez".

A principios de enero, los jueces Marcelo Madina y Marcelo Riquert de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal le otorgó la libertad asistida a Sasso después de que el 5 de abril de 2019 fuera condenado a seis años de prisión y diez de inhabilitación especial para conducir.

El caso finalmente fue encuadrado como "homicidio culposo calificado por conducción temeraria y lesiones culposas”. En aquella trágica madrugada, Sasso no solo atropelló y mató a Lucía, sino que también ocasionó diferentes heridas a los otros jóvenes que caminaban junto a ella, su grupo de amigos, que prácticamente no tuvieron tiempo de prevenirse de la conducta temeraria que mostró a bordo del Renault Clio.

En un principio, el joven que conducía borracho y alta velocidad en la madrugada del 4 de junio de 2017 no fue a prisión porque el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 decidió conservar - hasta tanto la sentencia quedara firme - el arresto domiciliario, beneficio que gozó durante gran parte del proceso. Recién en septiembre del 2020, la Sala II de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria de Sasso y lo mandó a cumplir la condena a la cárcel, tal como pidió en reiteradas la familia de Bernaola.