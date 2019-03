La mamá de Lucía Bernaola, conforme con el alegato del fiscal Moure

Luego de que el fiscal Rodolfo Moure pidiera en sus alegatos 10 años de prisión para Federico Sasso, acusado de atropellar y matar a Lucía Bernaola el 4 de junio de 2017 en Alberti y la Costa, Verónica Borelli, mamá de la adolescente, se mostró conforme con el planteo.

"El fiscal Moure me sorprendió", reconoció instantes después de que el letrado terminara su exposición ante el Tribunal Oral 1. “Cuando comenzó a hacerse cargo del caso de Lucía yo no tenía mucha confianza, no entendía nada de esto pero estoy muy conforme con cómo lleva la causa de mi hija”, dijo.

Si bien sostuvo que la única sentencia que para ella le corresponde a Sasso es prisión perpetua “porque es un asesino al volante”, la mujer dijo que, “dentro de lo que se puede”, el pedido de Moure le parece “muy justo”.

En ese sentido, remarcó que su lucha es “para que un asesino al volante vaya preso” y por eso sostuvo que el conductor, además, debería ser inhabilitado “de por vida” para manejar un vehículo.