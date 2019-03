Olla a presión, reunión cumbre y salió a la cancha

Arde Troya

El vaso estaba a punto de rebalsar y este jueves rebalsó. La Unión Cívica Radical decidió rechazar la designación de Emiliano Giri en la presidencia de Obras Sanitarias y, con el apoyo de los bloques opositores, decidieron votar en contra de la propuesta del intendente Carlos Arroyo y dejar sin titular a la empresa municipal.

Este capítulo fue el desenlace de una puja que viene desde hace tiempo. El expresidente del Emtur despotrica desde hace tiempo contra todos los integrantes del partido centenario y los responsabiliza por no haber podido asumir allí.

Pero no se quedó callado. Giri salió en 0223 Radio y cargó la ametralladora contra el radicalismo: dijo que le hicieron la cama, que Baragiola está en campaña, que Coria es su jefa de campaña, que quieren despegarse de Arroyo pero cuando eran funcionarios y cobraban el sueldo no les importaba y que la gente los castigará.

Enojos con varios

No lo dijo en la entrevista, pero el enojo de Giri también apuntó hacia otro bloque: Unidad Ciudadana. Según le comentó a algunos allegados, tenía acordado con algún representante de ese espacio que la bancada se iba a abstener. Pero durante el debate en comisión el jefe de la bancada Daniel Rodríguez dejó en claro el rechazo: “Aceptamos la voluntad del intendente de proponer a un candidato, pero no a Giri”.

En la reunión, además de Virginia Sívori que también forma parte de la comisión de Recursos Hídricos, se lo vio a Balut Tarifa Arenas que se acercó para seguir de cerca lo que ocurría.

Rumores y reunión

La frustrada designación de Giri motivada otra vez por el radicalismo desató los rumores de salida masiva de los funcionarios radicales que siguen en la gestión Arroyo. Los dos más conocidos son el de Gobierno Alejandro Vicente y el de Obras Guillermo De Paz. Pero hay más en segundas y terceras líneas. De hecho, en la entrevista, Giri le puso nombre: son 15.

Las especulaciones bajaron un poco el tenor con el correr de las horas y cambiaron todavía más cuando Cristina Coria y Vilma Baragiola ingresaron esta tarde al despacho del intendente Carlos Arroyo. No trascendieron demasiados detalles de lo que se charló en la reunión. Algunos aseguran que el tema central no fue el revés contra Giri, sino el aumento del boleto de colectivo que debe definirse este viernes.

Es que más allá de las disputas en este tema el arroyismo y el radicalismo son aliados. Y los dos esperan que la cuestión se resuelva. Pero hasta ahora el final es incierto: algunos hablan de un empate en doce votos y desempate del presidente del Concejo Deliberante para transferirle las facultades al intendente de aprobar la tarifa. Otros aseguran que ni siquiera para eso están los votos.

Afuera del Concejo seguramente habrá manifestaciones en contra de que suba la tarifa. Y adentro los choferes de la UTA que meterán presión para que los concejales resuelvan la situación. Caso contrario, anunciarán un paro por tiempo indeterminado.

Relación rota

El intendente Carlos Arroyo fue el único jefe comunal de Cambiemos que no participó del almuerzo junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y al presidente Mauricio Macri. Desde el entorno del jefe comunal deslizaron que Arroyo no había sido invitado y le apuntaron los cañones al gobierno bonaerense que fue el encargado de organizar el evento.

“No sé, se habrán olvidado”, dijo este jueves Arroyo en una entrevista que dio que hablar en 0223 Radio, donde también confirmó que no habla con la gobernadora. La relación está quebrada, no caben dudas de eso. Y ya ninguno lo disimula. Sin embargo, desde el entorno del intendente destacan que más allá de que no los quieren tampoco quieren que se vaya de Cambiemos. “Hay una orden de contenerlo”, dijeron desde el gobierno provincial.

Salió a la cancha

Finalmente, Guillermo Montenegro salió a la cancha con cartelería, como lo hicieron varios de sus competidores en la búsqueda de la Intendencia. Y eligió la tecnología LED para dar los primeros pasos. En las pantallas se puede ver al diputado nacional junto a la gobernadora María Eugenia Vidal.

“Es el primer paso, pero todavía falta. Vamos a seguir con el plan que tenemos”, dijeron desde el entorno del legislador nacional. Eso es: recorridas, mateadas, timbreadas y reuniones. Una de esas recorridas fue a la Escuela 1 Pascuala Mugaburu junto a Gabriel Sánchez Zinny. Esa escuela ubicada en 25 de Mayo y San Luis fue a la que Montenegro concurrió en su infancia en Mar del Plata.

En algunas de las fotos se lo ve con sweater y en otras solo con camisa. La razón no fue justamente el buen clima del verano marplatense. “Guillermo, tenés todo el sweater manchado”, le dijo un asesor. La “excusa” del exministro fue que había estado alimentando a sus mellizos. Tras las risas de rigor, Montenegro se dirigió a las maestras del establecimiento