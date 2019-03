Liberaron al acusado de matar a un hombre tras una discusión en el barrio Bernardino Rivadavia

Un hombre de 43 años que hace un mes fue detenido en la puerta de Tribunales acusado de matar a un vecino tras una discusión en el barrio Bernardino Rivadavia recuperó su libertad en las últimas horas luego de que la Justicia de Garantías no hiciera lugar al pedido de prisión preventiva que hizo la fiscalía y dictara la falta de mérito de Vicente Manno.

El hecho investigado por el fiscal Fernando Castro se registró la noche del 7 de enero en la calle Malvinas entre Saavedra y Primera Junta cuando por problemas de vieja data y tras una discusión por la aparente sustracción de una motocicleta dos grupos de personas comenzaron a discutir. Producto de una refriega y en circunstancias poco claras, Raúl Alberto Acosta –de 50 años- recibió un disparo de arma de fuego en el tórax y si bien fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, falleció poco después.

La incorporación de distintos elementos probatorios hizo que la fiscalía solicitara –en cumplimiento de los plazos legales- la conversión de esa detención en prisión preventiva mientras que la defensa del imputado a cargo del abogado Lautaro Resúa hizo el planteo opuesto y que se dictara la falta de mérito y se otorgara la libertad.

En la resolución que emitió la Jueza de Garantías Rosa Frende tras analizar el pedido fiscal y las declaraciones de algunos testigos sostuvo que “, el extremo vinculado con la autoría responsable de Vicente Alberto Manno en la muerte de Raúl Alberto acosta, se ha debilitado con el correr de la investigación y esto se advierte con la respuesta más ajustada en favor a la pretensión defensista”.

Entre otros puntos Frende consideró que una de las declaraciones que apuntaba de manera directa a Manno ofrecía “más de una inconsistencia en lo que hace a su poder convictivo” y dio a entender que parecía “una clara demostración de querer mejorar” la situación procesal del declarante.

Abogado Lautaro Resúa. (Foto: archivo 0223)

Tal como argumentó Resúa se sostuvo que no podía determinarse qué tipo de arma de fuego impacto en el cuerpo del fallecido Raul Alberto Acosta y que no tenía lógica “el extravío del proyectil en un cuerpo que no tiene orificio de salida”.

“Por todo lo anteriormente expuesto, concluyo que, a mi criterio, no existen elementos suficientes para tener por someramente acreditada la autoria penalmente reprochada al imputado en el ilícito aquí investigado, debiendo decretarse la falta de mérito a su respecto”, sostuvo Frende.

La Jueza de Garantías no hizo lugar entonces a la petición fiscal de conversión en prisión preventiva de la detención impuesta a Manno, ordenó su inmediata libertad “por no existir merito suficiente para mantener la medida de coerción que le fuera impuesta” y que la medida se hiciera efectiva desde la sede de la Unidad Penal 44 de Batan en la que estuvo alojado algo más de un mes.