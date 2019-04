La historia de Rosa: espera un botón antipánico para no recibir más golpes de su expareja

Hace unos tres años que Rosa Griselda y Jorge Luis ya no son pareja, sin embargo ella dice que la pesadilla "todavía no se terminó". En reiteradas oportunidades el sujeto de 37 años la golpeó fuertemente hasta que un día la intentó ahorcar y la dejó varios segundos sin respirar. Es por eso que la mujer ya realizó varias denuncias en la Comisaría de la Mujer y aguarda la llegada de un botón antipánico que la proteja de un posible nuevo ataque.

"Estoy en lista de espera", cuenta en diálogo con 0223. A mediados de marzo el municipio aseguró que unos 100 equipos llegarían en abril después de haberlos pedido en el mes de febrero, pero eso todavía no ocurrió y como Rosa, otras mujeres siguen esperando.

Aunque hace ya algunos meses que Jorge Luis no aparece, la marplatense no puede olvidarse aquella vez que el hombre casi termina con su vida. "Yo salía de trabajar en el Bosque cuando lo vi a la distancia y salí corriendo, pero me siguió y me agarró, me tiró entre los árboles y me intentó ahorcar", recuerda.

Con un golpe en la nariz, la mujer logró zafarse de su ex pareja con la cual comparte dos hijos, pero "esto no terminó ahí". "Me hostigó en varias oportunidades, me siguió amenazando a través de cuentas de Facebook truchas e incluso amenazó a uno de nuestros hijos", explica Rosa.

Mía vive en el barrio Parque Independencia y su ex suegra a unas pocas cuadras. Es por ello que Jorge Luis suele aparecerse por la casa, a pesar de la restricción de acercamiento que se lo prohíbe.

"Debería estar tranquila porque hace mucho que no lo veo, pero no puedo", sostuvo la mujer y pidió que el botón antipánico llegue con urgencia. Explica que en su cuenta de Facebook los mensajes le llegan desde usuarios desconocidos con insultos, pero el último, además de agraviarla, la amenaza: "Falta poco para que me aparezca".