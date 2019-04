Ex presidente peruano, Alan García, se suicidó cuando iban a detenerlo

El ex presidente de la República Alan García falleció, luego de que esta mañana se disparara en la cabeza, cuando la Policía Nacional ingresó a su casa, en el distrito de Miraflores, para ejecutar una orden de detención preliminar por 10 días en su contra en medio de acusaciones de haber recibido pagos ilegales de la constructora brasileña Odebretch.

La ministra de Salud, Zulema Tomas, informó que el ex mandatario se encontraba en una "situación muy crítica y muy grave".

También refirió que el ex jefe de Estado sufrió tres paros cardio-respiratorios.

#LOÚLTIMO | Alan García falleció: ex presidente se suicidó antes de ser detenido https://t.co/fvBppkgcl6 — El Comercio (@elcomercio_peru) April 17, 2019

El Poder Judicial ordenó este martes la detención preliminar por 10 días contra el ex mandatario, su ex secretario general de Presidencia, Luis Nava, el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, y sus respectivos hijos, (José Antonio Nava y Samir Atala.

La decisión judicial fue autorizada a pedido del fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez, quien investiga al ex mandatario por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión en el marco del Caso Odebrecht.

Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado. — Alan García (@AlanGarciaPeru) April 16, 2019

Específicamente, García es investigado por el fiscal Pérez por el Decreto de Urgencia (DU) 032-2009 y los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña presidencial del 2006.

El Poder Judicial ya había dictado 18 meses de impedimento de salida del país en noviembre del año pasado. Luego de conocer dicha resolución, el dos veces ex jefe del Estado (1985-1990 y 2006-2011) solicitó asilo diplomático en la Embajada de Uruguay, beneficio que le fue rechazado por el gobierno de dicho país el 3 de diciembre del 2018.