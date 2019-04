Suteba advierte irregularidades en el pago de los salarios docentes

Tras el acuerdo salarial entre el gobierno bonaerense y los sindicatos docentes del pasado martes, desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) alzaron la voz por irregularidades en el cobro de los salarios de los docentes de General Pueyrredon.

En diálogo con 0223, Susana Aranguren, secretaria adjunta de Suteba local, explicó que "se tratan de suplentes de docentes con cargos de mayor jerarquía, pero con continuidad que trabajan desde hace mucho tiempo", a quienes el sistema les dio de baja el 31 de diciembre de 2018. "Los titulares cobraron, pero los suplentes no", recalcó.

En este sentido, Aranguren aclaró que esta situación no solo ocurre en el distrito de General Pueyrredon, sino también a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires. De todas formas, la líder sindical subrayó que algunos de los damnificados cobraron el pasado viernes y que los restantes deberían percibir sus salarios la próxima semana.

Por otra parte, la representante de Suteba local se refirió a las declaraciones de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien aseguró que el incremento acordado "les va a permitir a los docentes no perder contra la inflación". "La reflexión que hacemos los docentes es que teníamos razón. No se podía aceptar una propuesta que no contemplaba la cláusula gatillo", explicó.

"Ahora que estamos en elecciones aparecen las disculpas, la plata y la cláusula gatillo. Si el dinero estaba, ¿por qué no se hizo antes?", agregó. Entre paros y movilizaciones, 25 reuniones paritarias transcurrieron desde 2017 hasta el acuerdo pactado el último martes. "Pasaron todo el 2018 diciendo que no había plata y ahora a tres meses de las elecciones aparece", insistió.