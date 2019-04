Pancho Varona: "Nos seguimos preguntando ¿Por qué pasará esto? "

Es la mano derecha de Joaquín Sabina desde hace 37 años, su andamio, guitarrista, productor, hermano de la vida.

Pancho Varona forma parte del cancionero español, además de componer junto al flaco de Úbeda, hizo lo propio con Ana Belén y Torroja entre otros.

“Ruido es una de las canciones que más me emociona y me llena de orgullo”, dice. “Y nos dieron las 10” se escribió en un bar nocturno. La “Princesa” de la boca de fresa es real y al contrario de lo que muchos piensan “Con la frente marchita” se compuso en Madrid.

En una distendida charla con 0223, Varona da detalles de "Noches Sabineras, Historias de canciones" el espectáculo que presentará este sábado 20 de abril y repasa sus casi cuatro décadas de carrera.



- ¿Noches Sabineras es una especie de tributo?

- Es un espectáculo en el que cantamos canciones del repertorio Joaquín Sabina en un formato que varía. Puedo ir solo podemos cantar en dúo en trío con toda la banda.

Principalmente cantamos canciones que hemos compuesto con él, son canciones de nuestra autoría y tienen que ver mucho con nosotros.

- ¿Hay alguna canción dentro del repertorio elegido que sea su preferida?

- Hay muchas, por supuesto que siempre hay canciones que te hacen sentir orgullosos, porque te emocionan más cantarlas. “Peces de ciudad me gusta mucho”, “Mas de cien mentiras”, “Y sin embargo” me emociona mucho (Hace una pausa) “Ruido”. “Ruido” es una de las canciones que más me emociona y me enorgullece, pero siempre es dificil elegir una sola, les tengo mucho cariño.

- ¿Cómo es el proceso de Composición?

-Joaquín siempre hace las letras, el es el letrista, el poeta y siempre es lo primero que se hace. Antes colaboraba más en la música, pero desde hace un tiempo se dedica exclusivamente a las letras. Después se le hace la música. Letras he hecho pocas, pero sí he hecho muchas músicas.

-¿Le encuentran alguna explicación al fenómeno que se da en Argentina con todo lo que rodea al mundo Sabina?

Es algo que nos hemos preguntado muchas veces. Después de 30 años no hemos encontrado ninguna explicación. Nos seguimos preguntando ¿Por qué pasará esto? La verdad es que es muy bonito lo que ocurre aquí y, entre nosotros, preferimos no saberlo (risas). Es que ustedes son muy apasionados por la música. Algo tendremos….

- Si aquella noche en “La Mandrágora” hubiese dicho que no…

-Estaría en un ministerio (afirma entre risas). Verás, estaba haciendo oposiciones para el Ministerio de Defensa.. Yo hubiera sido eso, si me hubieran salido bien las cosas, pero lo mismo podían haber salido mal, y no hubiera llegado ni a eso, no sé qué estaría haciendo ahora. Pero he tenido la suerte de tener esta vida de músico.

- ¿Qué recuerda de esa época?

-No pensaba ganarme la vida como guitarrista. Cuando Joaquín me llamó tuve que empezar a tomarme la guitarra en serio para subirme a un escenario. Claro que entré en pánico pero he aprendido muchísimo.

- ¿Que aprendió desde entonces?

- Tomarme la guitarra en serio, He aprendido a leer y a escribir música, a escuchar música, a viajar, a disfrutar de países, a pasear, a cantar lo mal que canto...Es impresionante lo que me ha enseñado, sin él querer enseñarme, porque nunca ha ido de maestro por la vida.

- ¿Como lo definiría como jefe?

- Es el jefe mas generoso que hay, con el que todo el mundo quiere trabajar. Es el más divertido, el más entrañable, es una persona maravillosa, hace 37 años que trabajamos juntos y no tengo más que buenas palabras para él, como amigo, como compadre, como hermano mayor.

- ¿Qué música escucha cuando no está trabajando?¿Quienes son sus referentes?

- Serrat, Sabina, Charly García, Silvio Rodriguez... Los Beatles me encantan, luego me gusta mucho escuchar a Love of Lesbian, Vetusta Morla… Me gusta toda la música, verás (rie de nuevo)