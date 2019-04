Precios Esenciales: hay faltante de productos en los supermercados de Mar del Plata

Este lunes 22 de abril comenzó a funcionar el programa “Precios Esenciales”, que al igual que los anteriores “Precios Cuidados”, buscan combatir la inflación durante los próximos 6 meses.

En Mar del Plata comenzaron los controles para determinar si los 64 productos a precios diferenciales, están bien señalizados, con el precio acordado con el Gobierno y si se encuentran en las góndolas de los supermercados de la cadena Toledo, Vea y Carrefour de nuestra ciudad.

“Los controles se están haciendo en colaboración con la secretaria de Comercio de Nación. No somos autoridades de aplicación pero si en colaboración, controlamos que se exhiban correctamente y estén en las góndolas. Si hay alguna irregularidad, elevamos el informe a la dirección nacional”, explicó Verónica Tambascia, titular de Defensa al Consumidor de General Pueyredon, en diálogo con 0223.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-4-22-9-7-0-arranca-el-programa-de-precios-cuidados-con-64-productos-a-valores-congelados

En los primeros dos días de control, desde el organismo municipal relevaron que más del 70% de los 64 productos a precios diferenciales están en los supermercados locales.

“Entendemos que en el transcurso de la semana se van a regularizar. Porque desde el próximo lunes 29 deben estar todos los 64 productos exhibidos correctamente”, remarcó la funcionaria.

Si bien sostuvo que el organismo municipal no se encarga de aplicar la sanción, si podrá labrar actas “si señalización no es correcta, o clara o no está exhibido el precio, en base al cumplimiento de la Ley de Defensa al Consumidor”, concluyó.